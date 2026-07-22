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तलवारों से काट डाला AAP सरपंच का जिस्म! पंजाब में खुनी वारदात; जान उड़ेंगे होश

AAP Sarpanch Murder: पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे AAP पार्टी में उथल पुथल मच गई गई है. दरअसल, पंजाब के होशियारपुर में मंगलवार, 21 जुलाई की रात आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच सतपाल सिंह मिंटा की उनके घर के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई.

By: Heena Khan | Published: July 22, 2026 1:01:07 PM IST

AAP Sarpanch Murder
AAP Sarpanch Murder


AAP Sarpanch Murder: पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे AAP पार्टी में उथल पुथल मच गई गई है. दरअसल, पंजाब के होशियारपुर में मंगलवार, 21 जुलाई की रात आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच सतपाल सिंह मिंटा की उनके घर के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई. जी हाँ! जानकारी के मुताबिक, कुछ युवकों ने पहले कार पार्किंग को लेकर झगड़ा किया और फिर तलवारों से उन पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद से AAP में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस आरोपियों की तलाश में है. 

झगड़ा कर बढ़ाई बात फिर…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना होशियारपुर के पास आनंदगढ़ गांव में हुई. मृतक के बेटे राहुल ने इस बात की जानकारी दी है कि पहले भी पास के गांव के युवकों के साथ झगड़ा हुआ था. उस समय सरपंच सतपाल सिंह मिंटा ने बीच-बचाव किया था और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया था. परिवार का मानना ​​है कि मंगलवार को सरपंच पर हुआ हमला उसी पुराने समझौते को लेकर हुई रंजिश का नतीजा था.

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ऐसे किया कत्ल 

जानकारी के मुताबिक मृतक के परिवार वालों ने इस बात की जानकारी दी है कि हमलावरों ने पहले सरपंच को अपनी गाड़ी से दो-तीन बार टक्कर मारी और उन्हें कुचल दिया. इसके बाद, उन्होंने धारदार हथियारों से उन पर कई बार हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. जब ​​राहुल अपने घायल पिता को अस्पताल ले जा रहे थे, तो बोलेरो गाड़ी में सवार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और परिवार पर हमला करने की कोशिश की. परिवार किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक पिता की चोटों के कारण मौत हो चुकी थी.

Tags: AAP Sarpanch murdercrime newspunjab murder case
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