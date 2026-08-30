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AAP Leader Murder: ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला! पंजाब में सरेआम AAP नेता की हत्या; बाइक पर जा रहे थे गुरप्रीत सिंह गोपी

AAP Leader Murder | Punjab Crime: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसके बाद AAP सरकार में हड़कंप मच गया. दरअसल, पुलिस ने शनिवार को बताया कि पंजाब के ममदोट शहर में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

By: Heena Khan | Last Updated: August 30, 2026 11:01:57 AM IST

AAP Leader Murder
AAP Leader Murder


AAP Leader Murder | Punjab Crime: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसके बाद AAP सरकार में हड़कंप मच गया. दरअसल, पुलिस ने शनिवार को बताया कि पंजाब के ममदोट शहर में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जी हाँ! हथियारबंद हमलावरों ने कथित तौर पर उस मोटरसाइकिल का पीछा किया जिस पर वो जा रहे थे और उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि गुरप्रीत गोपी और हरप्रीत नाम का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी कार में सवार हमलावरों ने उनका पीछा किया और गोली चला दी. इस गोलीबारी में गोपी की मौत हो गई. SSP ने कहा कि इस हमले के पीछे एक पुराना विवाद था, और जांच में चुनाव से जुड़ा विवाद एक अहम पहलू के तौर पर सामने आया है.

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घटना कैसे हुई

गोपी और हरप्रीत मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जबकि उनके कुछ दोस्त एक अलग कार में उनके पीछे आ रहे थे. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने उस कार पर भी गोली चलाई. जांचकर्ता गाड़ी पर हुई गोलीबारी से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं और घटनाओं का पूरा क्रम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, ‘दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था. हमलावरों की पहचान कर ली गई है और हमारी टीमें बना दी गई हैं. हम जल्द से जल्द उन्हें गिरफ़्तार करेंगे.” उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी का आपराधिक बैकग्राउंड है और वह गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है. जांच जारी है और इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं तथा अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है.

जांच में जुटी कई टीमें 

इस घटना ने पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. हमले के पीछे चुनाव से जुड़ा विवाद होने की बात से इस मामले के राजनीतिक चर्चा का विषय बनने की भी संभावना है.

Tags: AAPcrime newspunjab crime
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