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बहन से प्रेम संबंध पड़ा भारी! नाबालिग को 4 बार चाकू मारकर नाले में फेंका, फिर हुआ ऐसा कि खुल गई पूरी साजिश

Love Affair Crime: राजधानी दिल्ली से रिश्तों और रंजिश की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़के को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई क्योंकि उसका एक युवक की बहन के साथ प्रेम संबंध था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 2, 2026 4:35:50 PM IST

बहन से प्रेम संबंध पड़ा भारी
बहन से प्रेम संबंध पड़ा भारी


Love Affair Crime: राजधानी दिल्ली से रिश्तों और रंजिश की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़के को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई क्योंकि उसका एक युवक की बहन के साथ प्रेम संबंध था. आरोपियों ने लड़के को बातचीत के बहाने बुलाया, उस पर कई बार चाकू से हमला किया और फिर मरा समझकर गंदे नाले में फेंककर फरार हो गए.

बातचीत के बहाने बुलाकर किया हमला

पुलिस के अनुसार, 18 मई को दो युवक नाबालिग को अपने साथ बातचीत करने के बहाने ले गए. इसके बाद उसे मीरा बाग इलाके के एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया. हमलावरों ने उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद मृत समझ लिया और पहचान छिपाने के लिए नाले में फेंककर मौके से भाग निकले.

 घायल हालत में मिला नाबालिग

अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक किशोर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची टीम ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव पाए.बताया जा रहा है कि बेहोश होने से पहले पीड़ित ने अपने हमलावरों के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

 बहन से रिश्ते को लेकर थी नाराजगी

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी और उसका साथी नाबालिग के एक युवती से संबंधों को लेकर नाराज थे. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर हमले की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका साथी पीड़ित को रास्ते से हटाना चाहता था और इसी वजह से हमला किया गया.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था.फिलहाल पुलिस फरार सह-आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

Tags: delhi crime newsDelhi Minor AttackLove Affair Crime
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