1995 Kerala Woman Murder Case: मर्डर, गर्लफ्रेंड से शादी और एक फोन, आखिर कैसे 3 दशक बाद सुलझी केरल की मर्डर मिस्ट्री

1995 Kerala Woman Murder Case: वर्ष 1996 में केरल के त्रिशूर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी 18 वर्षीय युवक ने अपनी जमानत की शर्तों को तोड़ा और गायब हो गया. इसके बाद उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली. इसके बाद शहर बदल लिया और एक नई पहचान अपना ली. इस दौरान युवक ने शादी कर ली और परिवार बढ़ाया.बच्चे पैदा किए और चुपचाप एक नई जिंदगी बसा ली. कई सालों तक सबकुछ सामान्य चला और इसके बाद हत्यारोपी सामान्य हो गया. एक गलती भारी बड़ी फिर एक फोन रिकॉर्ड ने पुलिस को इस पूरे मामले का खुलासा करने में मदद की. आखिरकार हत्यारोपी युवक पकड़ा गया.

केरल पुलिस ने 7 नवंबर, 2026 को 49 वर्षीय कृष्णकुमार को 64 वर्षीय मार्था की लूट और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया. मार्था की हत्या 31 अक्टूबर, 1995 को त्रिशूर स्थित उनके घर पर हुई थी. 3 दशक पुराने इस मर्डर केस में यह गिरफ्तारी तब संभव हो पाई, जब पुलिस ने तीन अलग-अलग इलाकों से सुराग जुटाए. एक पुरानी तस्वीर, पारिवारिक संबंधों और कॉल रिकॉर्ड्स की मदद ली और आखिरकार कोल्लम जिले के कुंदरा में उसे ढूंढ निकाला.

पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है. इसके साथ ही उस लंबी तलाश का नाटकीय अंत हुआ, जिसके दौरान जांचकर्ताओं को कई बार केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाने पड़े थे. यह जानकारी के उन टुकड़ों को बहुत मेहनत से आपस में जोड़ने का नतीजा था, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं लग रहा था. जांच से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि केरल आने के शुरुआती सालों में कृष्णकुमार इस डर में जी रहे थे कि पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए यह डर धीरे-धीरे कम होता गया.

क्या था अपराध

31 अक्टूबर 1995 को त्रिशूर शहर के लूर्दपुरम इलाके में अकेली रहने वाली 64 वर्षीय मार्था की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. उनके घर से 7.5 सॉवरेन (लगभग 60 ग्राम) सोने के गहने और 5,800 रुपये नकद लूट लिए गए. कुछ दिनों बाद पुलिस ने कोराट्टी के रहने वाले 19 वर्षीय प्रसाद को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया. प्रसाद एक भोजनालय (ईटरी) में काम करता था, जहां मार्था अक्सर खाना खाने आती थीं.

जांच अधिकारी ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले ही प्रसाद की नौकरी उस भोजनालय से छूट गई थी. इसके बाद वह निर्माण कार्यों (कंस्ट्रक्शन वर्क) से जुड़ा और उसकी मुलाकात कृष्णकुमार से हुई. कृष्णकुमार पलक्कड़ के ओट्टापालम का रहने वाला था और पहले भी छोटी-मोटी चोरी के मामलों में शामिल रह चुका था. दोनों ने मिलकर लूट की साजिश रची. प्रसाद ने मार्था को अपना निशाना बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि वह घर में अकेली रहती थीं. हत्या के तुरंत बाद प्रसाद तो पकड़ा गया, लेकिन कृष्णकुमार पुलिस की पकड़ से दूर रहा. आखिरकार 18 फरवरी 1996 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

तीन महीने बाद कृष्णकुमार को जमानत मिल गई, लेकिन वह कथित तौर पर कहीं छिप गया. इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और लगातार अपनी टीमें उसे खोजने के लिए भेजती रहीं. अदालत द्वारा जारी किया गया समन भेजने वाले के पास वापस आ गया. वर्ष 1998 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को अपने लंबे समय से लंबित वारंट रजिस्टर में डाल दिया. आखिरकार, यह मामला भी उसी जगह पहुंच गया जहां ऐसे कई मामले पहुंच जाते हैं यानी अनसुलझे अपराधों की सूची में.

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कैसे की कृष्णकुमार की तलाश

पुलिस के अनुसार, कृष्णकुमार ओट्टापलम के पास वेंगासेरी गांव के एक संयुक्त परिवार से था. बचपन में ही उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था. वह दिल्ली के एक स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ा. उस दौरान वह अपने चाचा गोपालकृष्णन नायर की देखरेख में रहता था जो तब सेना में थे. जांचकर्ताओं के मुताबिक, कम उम्र में ही कृष्णकुमार ने अपने चाचा के 500 रुपये चुरा लिए और केरल भाग गया. वहां वह 1995 में हुई हत्या तक अपनी मां पार्वती के साथ रहा.

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हत्या के 27 साल बाद जांच हुई शुरू

2022 में यानी हत्या के 27 साल बाद एक विशेष टीम ने इस मामले की सक्रिय रूप से जांच शुरू की, लेकिन हाल ही में इसे एक नई गति मिली. यह तेजी तब आई जब सिटी पुलिस कमिश्नर नकुल राजेंद्र देशमुख ने 1995 के मामले जैसे लंबे समय से लंबित मामलों को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा.इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसीपी राजेश टीआर, सीआई नंदकुमार, सब-इंस्पेक्टर आदर्श एस. और सिविल पुलिस अधिकारी शानोज वी.एस., हरीश कुमार, दीपक वी.बी. तथा अजमल एमएस शामिल थे.इनमें से कुछ सदस्य 2022 से ही इस मामले पर काम कर रहे थे.

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टीम ने पुराने केस रिकॉर्ड को फिर से देखा, पिछली जांचों का अध्ययन किया और आरोपी के पैतृक गांव वेंगासेरी (पलक्कड़ की अंबालापारा पंचायत) गई.वह परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी मां की मौत कई साल पहले हो चुकी थी. ऐसे में उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी. टीम के सदस्यों ने उन कई जगहों पर डेरा डाला, जहां आरोपी के छिपे होने का शक था.

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