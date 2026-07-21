19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा 19 मिनट 34 सेकेंड का ‘खतरनाक’ वीडियो

19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया के करीब-करीब सभी प्लेटफॉर्म्स पर पिछले काफी दिनों से 19 मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसके साथ ही यूजर्स में वीडियो और उसका लिंक तलाशने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच साइबर एक्सपर्ट्स के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने भी इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इस पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीपफेक और साइबर ठगी के जरिये शातिर यूजर्स हजारों से लेकर लाखों का चूना लगा रहे हैं.

जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया (Social Media) के प्लेटफॉर्म्स (इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और टेलीग्राम) पर पिछले काफी समय से 19 मिनट 40 सेकेंड का वीडियो वायरल है. इसके लिए ओरिजिनल लिंक (19: 34 Viral Video Original Link) सर्च कीवर्ड तेजी से ट्रेंडिंग में आ गया है. सोशल मीडिया पर यंग यूजर्स इस निजी वीडियो की लिंक और जानकारी तलाश रहे हैं.

क्या है 19:34 मिनट के कथित वीडियो में?

इंटरनेट पर वायरल यह वीडियो कथित तौर पर 19 मिनट 34 सेकेंड लंबा बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक युवा जोड़े के व्यक्तिगत क्षणों को रिकॉर्ड करने की बात कही जा रही है. कुछ यूजर्स तो इसे बिना सहमति के बनाया गया वीडियो बता रहे हैं जबकि कुछ इसे एआई-जनरेटेड (AI-generated) बता रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लिंक पर क्लिक करने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. अगर आपने ज्यादा लापरवाही बरती तो आपके बैंक खाते से लाखों रुपये तक गायब हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि Telegram, WhatsApp और संदिग्ध वेबसाइटों पर “ओरिजिनल लिंक” (Original Link) देने के नाम पर जो यूआरएल (URL) बांटे जा रहे हैं, वे असल में मालवेयर (Malware) या फिशिंग (Phishing) लिंक्स हैं.

5 साल तक जुर्माने का है जुर्माना

भारतीय कानून में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी आक्रामक या अश्लील सामग्री (Non-Consensual Intimate Imagery) को देखना गलत है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर पहली बार में 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा डाउनलोड करना या किसी अन्य जरिये से फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आता है. इसके तहत भी सजा का प्रावधान है.