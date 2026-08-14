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Chatgpt पर सर्च किए परिवार खत्म करने के तरीके, मौका मिलते ही किया कांड… फिर कार लेकर हुआ गायब, पुलिस ने यूं दबोचा!

अमेरिका के मैसाचुसेट्स से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां भारतीय मूल के एक 17 वर्षीय किशोर अर्जुन अरविंद पर अपनी ही मां और 14 साल के छोटे भाई की बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या समेत कई अन्य संगीन धाराएं दर्ज की गई हैं.

By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 9:30:42 AM IST

Chatgpt पर सर्च किए परिवार खत्म करने के तरीके, मौका मिलते ही किया कांड... फिर कार लेकर हुआ गायब, पुलिस ने यूं दबोचा!
Chatgpt पर सर्च किए परिवार खत्म करने के तरीके, मौका मिलते ही किया कांड... फिर कार लेकर हुआ गायब, पुलिस ने यूं दबोचा!


अमेरिका के मैसाचुसेट्स से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. यहां भारतीय मूल के एक 17 वर्षीय किशोर अर्जुन अरविंद पर अपनी ही मां और 14 साल के छोटे भाई की बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद से स्थानीय समुदाय और प्रवासी भारतीयों के बीच हड़कंप मच गया है. अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले इंटरनेट और चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके परिवार की हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च किया था. इस अपराध ने आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग और किशोरों के बदलते मानसिक व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी और स्थानीय पुलिस क्या एक्शन ले रही है.

मैसाचुसेट्स में दिल दहला देने वाला कांड

यह खौफनाक वारदात अमेरिका के मैसाचुसेट्स के ऐक्टन शहर की है, जो बोस्टन से करीब 48 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां मारथा लेन में बने परिवार के घर पर मंगलवार को इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी 17 वर्षीय अर्जुन अरविंद ने अपनी 45 वर्षीय मां सुधा वेंकटेश और 14 वर्षीय छोटे भाई सिद्धार्थ अरविंद की घर के अंदर ही हत्या कर दी. पुलिस और अभियोजन पक्ष के अधिकारियों ने बताया कि दोनों पीड़ितों के शवों पर गंभीर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए थे. हालांकि, मौत का असल कारण और तरीका क्या था, इसका आधिकारिक खुलासा चीफ मेडिकल ऑफिसर और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. इसके साथ ही, हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस इस बात का भी बारीकी से पता लगाने में जुटी हुई है.

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कैसे हुआ सनसनीखेज खुलासे का पर्दाफाश?

इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के पिता ने मंगलवार को दिन के समय अपने घर पर परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर किसी से कोई बात नहीं हो पाई. इसके कुछ देर बाद, घर पर आने वाले एक ट्यूटर ने भी जब परिवार के किसी सदस्य से संपर्क न होने पर चिंता जताई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई. घर की पहली मंजिल पर छोटे भाई सिद्धार्थ का शव मिला, जबकि मां सुधा का शव फिनिश किए गए बेसमेंट से बरामद हुआ. वारदात के समय आरोपी अर्जुन घर पर मौजूद नहीं था और वह अपनी मां की कार लेकर मौके से फरार हो चुका था.

लापता कार और उसके अंदर से दबोचा आरोपी

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आम जनता को भी आरोपी किशोर की तलाश में जुटा लिया. पुलिस ने आरोपी की कार और उसकी तलाश के लिए अलर्ट जारी किया था, तभी जांचकर्ताओं को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. पास ही के वेयलैंड शहर में पुलिस एक पार्किंग स्थल पर किसी दूसरे मामले से जुड़े अलार्म की जांच करने गई थी, जहां उन्हें वही लापता कार और उसके अंदर ही आरोपी अर्जुन मिल गया. पुलिस ने बिना किसी हंगामे या विरोध के उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

चैटजीपीटी पर सर्च किए थे हत्या के तरीके

इस मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक और डरावनी और हैरान करने वाली बात सामने आई. जांच अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से अर्जुन का व्यवहार काफी संदिग्ध और चिंताजनक चल रहा था. पुलिस की शुरुआती तकनीकी जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने इंटरनेट और एआई चैटबॉट चैटजीपीटी का इस्तेमाल करके अपने परिवार की हत्या के लिए सनकी थ्योरीज के बारे में सर्च किया था. यह इस बात का संकेत है कि वह इस खौफनाक साजिश को काफी समय से अपने दिमाग में पका रहा था. इस खुलासे के बाद से जांच एजेंसियां इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि क्या इंटरनेट हिस्ट्री का सीधा संबंध इस दोहरे हत्याकांड से है.

ये भी पढ़ें:- अमेरिका में दहला देने वाली वारदात: भारतीय मूल के 17 साल के किशोर पर मां और छोटे भाई की निर्मम हत्या का आरोप

Tags: crime newsmurder case
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