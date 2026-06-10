Telangana Crime News: 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और कैश…12 करोड़ की चोरी का मास्टरप्लान; पति-पत्नी संग साली ने मिलकर लगाया चूना

Telangana Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर और तेलंगाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशान में पति-पत्नी और साली को गिरफ्तार किया गया है. यह तीनों तेलंगाना से चोरी कर नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे. तीनों ने कोई मामूली चोरी नहीं की है. दरअसल, जिस घर में तीनों नौकर बनकर पहुंचे थे. वहां से वह तीनों 7 किलो सोना, एक किलो चांदी और कैश लेकर फरार हो गए. चोरी करीब 12 करोड़ की थी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया.

तेलंगाना में हुई बड़ी चोरी

जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के साइबराबाद कमिश्नरेट के गाचीबाउली इलाके एक पूरा परिवार रहता था. घर काफी बड़ा था, सभी काम में व्यस्त रहते थे. इसी कारण

कारण घर के काम करने के लिए कमल उसकी पत्नी विमला और साली कल्पना को काम पर रखा गया. शुरूआत में सब सही था, तीनों पर परिवार ने पूरी तरह से भरोसा किया. घर के लोग सोच भी नहीं सकते थे, कि जिन पर वह इतना भरोसा करते हैं, वह ही उन्हें धोखा देकर फरार हो जाएगा. गया. कमल, विमला और कल्पना ने पूरे घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया.

पहले जीता फिर तोड़ दिया भरोसा

लेकिन, एक दिन ऐसा आया जब घर के मालिक परिवार समेत बाहर गए हुए थे. घर पूरा खाली था, लेकिन तीनों घर में ही मौजूद थे. तीनों ने मौका का फायदा उठाकर घर का कीमती सामान चुरा लिया. ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और नकदी कुल 12 करोड़ का सामान चोरी किया गया. इस चोरी के बाद परिवार का भरोसा तीनों पर से टूट गया.

नेपाल भागने की थी कोशिश

इस बड़ी चोरी के बाद तीनो फरार हो गए. परिवार ने इस चोरी की जानकारी पुलिस को दी. तेलंगाना पुलिस ने मामला दर्ज कर और जांच शुरू कर दी. लेकिन चोर का पता लगाना इथना आसान नहीं था. तेलंगाना पुलिस ने यूपी के रामपुर पुलिस अधीक्षक को इस चोरी के बारे में संपर्क किया. दो रास्यों की पुलिस ने साथ मिलकर तीनों को पकड़ लिया. पति-पत्नी और साली नेपाल भागने की फिराक में थे.

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7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और कैश

सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ मोदी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. डबल इंजन सरकार के प्रयासों से 9 एक्सप्रेसवे संचालित हो चुके हैं, जबकि 13 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं निर्माण और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं. वहीं, रामपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने कमल, विमला और कल्पना नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से करीब 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और लगभग 25 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार, यह सामान उसी घर से चोरी किया गया था, जहां तीनों काम करते थे.

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