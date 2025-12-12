Yuvraj Singh Birthday Special: आलीशान हवेली, लग्ज़री गाड़ियां, करोड़ों की नेटवर्थ; बॉलीवुड की इन 6 हसीनाओं संग जुड़ा युवराज का नाम!

युवराज सिंह को हम सब कैंसर से जंग जीतने वाले, ज़रूरत पड़ने पर इंडिया को मैच जिताने वाले और उस यादगार ओवर में छह छक्के लगाने वाले हीरो के तौर पर जानते हैं. लेकिन उनकी कहानी का एक और चमकीला पहलू है. मैदान से दूर उनकी आलीशान लाइफ़स्टाइल. यह सब सालों की मेहनत, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और आज भी उनके ‘युवी ऑरा’ का कमाल है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, युवी की कुल नेट वर्थ करीब 291 करोड़ रुपये ($35 मिलियन) है. उनकी यह कमाई सिर्फ़ क्रिकेट से नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट से भी आती है. पेप्सी, रीबॉक और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनकर, वह सिर्फ़ एंडोर्समेंट से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये ($120,000) कमा लेते हैं.

युवराज का आलिशान घर

IPL में उनकी सैलरी की कहानी तो और भी धांसू है. किंग्स XI पंजाब से लेकर मुंबई इंडियंस तक, युवी ने IPL से कुल 84.6 करोड़ रुपये ($10.2 मिलियन) कमाए. उनका सबसे बड़ा जैकपॉट 2015 में लगा, जब दिल्ली ने उन्हें अकेले 16 करोड़ रुपये ($1.9 मिलियन) में खरीदा था, जो उस सीज़न की सबसे महँगी डील थी. जब बात प्रॉपर्टी की आती है, तो युवी ने स्टाइल और आराम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुंबई के पॉश ओमकार 1973 टावर में उनके पास दो शानदार अपार्टमेंट हैं, जिनकी क़ीमत 64 करोड़ रुपये ($7.7 मिलियन) बताई जाती है. ये 16,000 स्क्वायर फ़ीट में फैले हैं और यहाँ से अरब सागर का नज़ारा दिखता है. इसके अलावा, चंडीगढ़ में उनकी बड़ी हवेली, जिसे हमने ‘Where the Heart Is’ सीरीज़ में देखा था, उनके शांत मिज़ाज और शानदार डिज़ाइन के प्यार को दिखाती है.

युवराज के पास कई लग्ज़री गाड़ियां

अब उनके कार गैराज पर एक नज़र डालिए, यह किसी शोरूम से कम नहीं है. युवी के पास करीब 3.21-3.41 करोड़ रुपये की बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर और लगभग 3.6 करोड़ रुपये की सुपरकार लेम्बोर्गिनी मर्सिएलेगो खड़ी है. इसके अलावा, BMW और ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की लाइन-अप भी है.

युवराज की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवराज की नेट वर्थ लगभग ₹291 करोड़ है. क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी, युवराज कई ब्रांड्स को एंडोर्स करते रहते हैं. उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस भी शुरू किया है। एक अंदाज़े के मुताबिक, युवराज हर महीने लगभग ₹1 करोड़ कमाते हैं. युवी समाज के लिए भी एक्टिव हैं. वह अपने YouWeCan फाउंडेशन के ज़रिए कैंसर मरीज़ों की मदद करते हैं और हेल्थटेक, एडटेक और लाइफ़स्टाइल से जुड़े स्टार्टअप्स में ख़ूब इन्वेस्ट भी करते हैं.

युवराज का नाम इन हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है

दीपिका के अलावा, युवराज के कथित अफेयर लिस्ट में किम शर्मा, प्रीति झंगियानी, रिया सेन, मिनिषा लांबा और नेहा धूपिया जैसी एक्ट्रेस शामिल हैं। IPL के दौरान, युवराज का नाम एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से भी जुड़ा था. उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता था। हालांकि, जब प्रीति ने DNA के साथ एक इंटरव्यू में युवराज को अपना भाई बताया तो अफवाहों पर विराम लग गया.

