युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?

दो वर्ल्ड जिताने में युवराज का हाथ

युवराज सिंह को बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि युवा खिलाड़ी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं. बल्लेबाजी के साथ-साथ मैच के दबाव को संभालने की कला भी युवराज खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं. युवराज हालांकि, अभी भी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं. अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से सीखकर ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है.

कई सालों से खिताब की तलाश

दिल्ली कैपिटल्स पिछले कई सालों से अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में है. ऐसे में टीम हर विभाग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. अगर युवराज सिंह की एंट्री होती है तो यह दिल्ली के लिए बड़ी खबर होगी. अब सभी की नजर फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि फैंस युवराज को नई भूमिका में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

