युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?

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आईपीएल 2027 (IPL 2027) से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस खबर ने दिल्ली के फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. युवराज का क्रिकेट अनुभव टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा कोचिंग सेटअप की बात करें तो हेमंग बदानी टीम के हेड कोच हैं. उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल सहायक कोच की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं वेणुगोपाल राव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं. गेंदबाजी को मुनाफ पटेल संभाल रहे हैं, जबकि फील्डिंग की जिम्मेदारी जॉन मूनी के पास है. अब अगर युवराज भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं तो कोचिंग ग्रुप और मजबूत हो जाएगा.
दो वर्ल्ड जिताने में युवराज का हाथ
युवराज सिंह को बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि युवा खिलाड़ी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं. बल्लेबाजी के साथ-साथ मैच के दबाव को संभालने की कला भी युवराज खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं. युवराज हालांकि, अभी भी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं. अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से सीखकर ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है.
कई सालों से खिताब की तलाश
दिल्ली कैपिटल्स पिछले कई सालों से अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में है. ऐसे में टीम हर विभाग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. अगर युवराज सिंह की एंट्री होती है तो यह दिल्ली के लिए बड़ी खबर होगी. अब सभी की नजर फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि फैंस युवराज को नई भूमिका में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.