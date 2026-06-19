Home > क्रिकेट > युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?

युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?

Yuvraj Singh: आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज सिंह टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 4:09:54 PM IST

युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स में होंगे शामिल.
युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स में होंगे शामिल.


आईपीएल 2027 (IPL 2027) से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस खबर ने दिल्ली के फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. युवराज का क्रिकेट अनुभव टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा कोचिंग सेटअप की बात करें तो हेमंग बदानी टीम के हेड कोच हैं. उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल सहायक कोच की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं वेणुगोपाल राव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं. गेंदबाजी को मुनाफ पटेल संभाल रहे हैं, जबकि फील्डिंग की जिम्मेदारी जॉन मूनी के पास है. अब अगर युवराज भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं तो कोचिंग ग्रुप और मजबूत हो जाएगा.

You Might Be Interested In

दो वर्ल्ड जिताने में युवराज का हाथ

युवराज सिंह को बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि युवा खिलाड़ी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं. बल्लेबाजी के साथ-साथ मैच के दबाव को संभालने की कला भी युवराज खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं. युवराज हालांकि, अभी भी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं. अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से सीखकर ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है.

कई सालों से खिताब की तलाश

दिल्ली कैपिटल्स पिछले कई सालों से अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में है. ऐसे में टीम हर विभाग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. अगर युवराज सिंह की एंट्री होती है तो यह दिल्ली के लिए बड़ी खबर होगी. अब सभी की नजर फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि फैंस युवराज को नई भूमिका में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.
 

Tags: yuvraj singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?
युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?
युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?
युवराज सिंह की IPL में एंट्री, किस फ्रेंचाईजी में होंगे शामिल, अगले साल जिता पाएंगे ट्रॉफी?