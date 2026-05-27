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Irfan Pathan vs Yusuf Pathan: जब दोनों भाई मैदान पर भिड़ गए, गरमा गया था माहौल, सब संभालने में लग गए

Irfan Pathan and Yusuf Pathan Fight: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के एक मैच में रनआउट के बाद यूसुफ पठान और इरफान पठान के बीच मैदान पर तनाव देखने को मिला था. हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने बाद में स्थिति को संभाल लिया था.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 27, 2026 4:38:57 PM IST

यूसुफ पठान और इरफान पठान के बीच मैदान पर तनाव देखने को मिला था.
यूसुफ पठान और इरफान पठान के बीच मैदान पर तनाव देखने को मिला था.


Irfan Pathan and Yusuf Pathan Fight: वैसे तो युसूफ पठान और इरफान पठान के बीच काफी प्यार है. दोनों ही भाई क्रिकेट के मैदान पर भी जब दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि दोनों कितने प्यार से रहते हैं. लेकिन एक बार दोनों के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के एक मुकाबले में रनआउट की घटना के बाद मैदान पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली. यह घटना उस समय हुई जब एक रनआउट के कारण टीम को बड़ा नुकसान हुआ और दोनों खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया सामने आई थी.

रनआउट के तुरंत बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर बातचीत तेज हो गई और कुछ समय के लिए माहौल गरम हो गया. मैच का दबाव और अहम समय पर हुई गलती ने दोनों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया. हालांकि मामला गंभीर विवाद में नहीं बदला, लेकिन मैदान पर मौजूद दर्शकों ने इस दृश्य को साफ तौर पर देखा. मैदान पर मौजूद अंपायरों और अन्य खिलाड़ियों ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. कुछ ही समय बाद दोनों खिलाड़ियों ने खुद भी स्थिति को नियंत्रित किया और विवाद को आगे बढ़ने नहीं दिया.

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खेल भावना और स्थिति पर नियंत्रण की वापसी
कुछ देर बाद यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और फिर से मैच पर ध्यान केंद्रित किया. ऐसे पल क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलते हैं, जब दबाव और मुकाबले की अहमियत खिलाड़ियों की भावनाओं को प्रभावित करती है. टीम के अन्य खिलाड़ियों और स्टाफ ने भी बीच-बचाव करते हुए दोनों के बीच समझ बनाने में मदद की. इसके बाद मैच को सामान्य रूप से आगे बढ़ाया गया और दोनों खिलाड़ियों ने टीम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया.

बाद में दोनों ने दिखाया संयम
विशेषज्ञों के अनुसार, क्रिकेट जैसे खेल में इस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी जल्दी ही खुद को संभाल लेते हैं. यूसुफ और इरफान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने बाद में संयम दिखाते हुए खेल भावना का परिचय दिया. यह घटना दर्शकों के लिए एक यादगार क्षण बन गई, जिसमें प्रतिस्पर्धा और भावनाओं का मिश्रण देखने को मिला. अंत में दोनों खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि खेल में व्यक्तिगत मतभेद से अधिक महत्वपूर्ण टीम की एकता और सम्मान होता है.

Tags: Irfan Pathanyusuf pathan
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