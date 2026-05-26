RCB टीम से क्यों बाहर हुआ था तेज गेंदबाज, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी, बोला- मेरा फैसला नहीं था…

Yash Dayal on Missing IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी और भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में नहीं खेलने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. वह इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि टीम ने उन्हें बाहर नहीं किया है. सीजन शुरू होने से पहले आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने कहा था कि यश दयाल “व्यक्तिगत कारणों” की वजह से इस सीजन में नहीं खेलेंगे. हालांकि अब यश दयाल ने इस बयान से अलग बात कही है.

उन्होंने बताया कि आईपीएल से दूर रहने का फैसला उनका पर्सनल डिसीजन नहीं था. एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान यश दयाल ने कहा कि वह टीवी पर टीम के मैच देखते हैं तो काफी भावुक हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया और उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया, जिससे यह साबित होता है कि टीम अब भी उन्हें महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानती है. यश दयाल ने यह भी बताया कि उनका आरसीबी मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है.

यश दयाल पर दो अलग अलग मामले

उन्होंने कहा कि टीम के मेंटर दिनेश कार्तिक, कोच और अन्य अधिकारियों से उनकी समय-समय पर बातचीत होती रहती है. उनके अनुसार टीम और उनके बीच किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं है. उन्होंने कहा कि वह टीम को काफी मिस करते हैं और मैदान पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा स्थिति उनके लिए कठिन रही है. यश दयाल इस समय दो अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं.

यश दयाल पर पॉक्सो एक्ट का भी मामला

पहला मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया गया है. दूसरा मामला जयपुर के सांगानेर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ दो वर्षों तक गलत संबंध बनाए और उसे क्रिकेट करियर में मदद का भरोसा दिया. फिलहाल इन मामलों की जांच जारी है.