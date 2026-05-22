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WTC 2025-2027: टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने होंगे? क्या है सिनेरियो, डिटेल में समझें

World Test Championship 2025-27 India: टीम इंडिया इस समय ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में छठे स्थान पर है. फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने बचे हुए 9 टेस्ट मैचों में कम से कम 7 से 8 मुकाबले जीतने होंगे.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 22, 2026 5:34:22 PM IST

भारतीय टीम को WTC Final में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने होंगे.
भारतीय टीम को WTC Final में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने होंगे.


World Test Championship 2025-27 India: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है. टीम का वर्तमान पाइंट्स प्रतिशत 48.15 प्रतिशत है. ऐसे में भारतीय टीम के लिए आने वाले मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं. अगर भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनानी है, तो उसे बाकी बचे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा. फिलहाल भारतीय टीम टॉप दो स्थानों से बाहर है और केवल टॉप दो टीमें ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं. यही कारण है कि अब हर टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम बन चुका है.
भारत के पास अभी कुल 9 टेस्ट मैच बाकी हैं और इन्हीं मुकाबलों में उसका भविष्य तय होगा. अगर भारतीय टीम अपने बाकी 9 टेस्ट मैचों में से 8 मुकाबले जीत लेती है, तो उसका पाइंट्स प्रतिशत लगभग 68.52 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. यह प्रतिशत फाइनल में जगह बनाने के लिए सुरक्षित माना जाता है. ऐसी स्थिति में भारत को दूसरी टीमों के परिणामों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
7 जीत भी दौड़ में बनाए रखेगी
हालांकि, अगर भारत 9 में से 7 मुकाबले जीतता है, तो उसका पाइंट्स प्रतिशत 62.96 प्रतिशत तक पहुंचेगा.  यह स्थिति भारत को फाइनल की दौड़ में बनाए रखेगी, लेकिन तब उसे दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी. खासतौर पर श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के नतीजे भारत के लिए अहम हो सकते हैं. भारत को आगे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच विदेश में खेलने हैं. बता दें कि भारत ने अभी तक एक बार भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीता है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच
इसके बाद भारतीय टीम अपने घरेलू मैदानों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की बड़ी सीरीज खेलेगी. घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है, इसलिए यह सीरीज भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है. अगर भारतीय टीम विदेशी दौरों पर अच्छा प्रदर्शन करती है और ऑस्ट्रेलिया को घरेलू सीरीज में हराने में सफल रहती है, तो उसके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी.

Tags: WTC Final
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