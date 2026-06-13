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टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं भारत की 15 खिलाड़ी, लेकिन शादीशुदा कितनी? जानिए किस किस ने रचाया ब्याह

महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम की 15 खिलाड़ियों में कितनी शादीशुदा हैं? आइए जानते हैं कि किन किन प्लेयर्स ने शादी की है और किन्होंने नहीं.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 4:06:58 PM IST

भारतीय महिला क्रिकेटर्स जिन्होंने अभी तक नहीं की शादी.
भारतीय महिला क्रिकेटर्स जिन्होंने अभी तक नहीं की शादी.


महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम एक बार फिर खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों के खेल के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर मन में रहता कि भारतीय महिला टीम की कितनी खिलाड़ी शादीशुदा हैं और कितनों ने अभी शादी नहीं की है.
मौजूदा भारतीय महिला टीम पर नजर डालें तो दिलचस्प बात यह है कि टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई 15 खिलाड़ियों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है. यानी टीम की सभी खिलाड़ी फिलहाल अविवाहित हैं और अपने क्रिकेट करियर पर पूरा ध्यान दे रही हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट का बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. वहीं स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी अविवाहित हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं.

युवा ओपनर शेफाली वर्मा, मध्यक्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स, विकेटकीपर ऋचा घोष और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं. भारतीय महिला क्रिकेट पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है. खिलाड़ियों को अब सालभर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) और घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ता है. ऐसे में कई खिलाड़ियों ने फिलहाल अपने खेल को ही पहली प्राथमिकता दी है. यही वजह है कि टीम की ज्यादातर खिलाड़ी अभी अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं.

मैदान पर चमक रहा है टीम इंडिया का भविष्य

भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और अन्य युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं. इन सभी ने कम उम्र में ही क्रिकेट में बड़ी पहचान बनाई है. फिलहाल उनका पूरा फोकस भारत को विश्व कप जिताने पर है. ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय महिला टीम की 15 में से 15 खिलाड़ी अभी अविवाहित हैं. हालांकि आने वाले वर्षों में उनकी निजी जिंदगी में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के लिए आईसीसी ट्रॉफी जीतना है.

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Tags: Womens Cricketer
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