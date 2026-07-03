Women’s T20 WC 2026: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच खिताबी भिड़ंत, कब-कहां देख पाएंगे लाइव? नोट कर लें डिटेल्स

बता दें कि खिताबी भिड़ंत रविवार, 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेली जाएगी. यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा. भारत में इस रोमांचक मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसकेअलावा जो फैंस अपने मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं, वे जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.
टीमों का इतिहास और खिताबी रिकॉर्ड
सोफी मोलिनक्स की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक रिकॉर्ड छह बार इस खिताब को अपने नाम किया है और उनकी नजरें सातवीं ट्रॉफी पर टिकी हैं. दूसरी ओर, नैट साइवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम अपने 17 साल के सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इंग्लैंड ने साल 2009 में आयोजित इस टूर्नामेंट के पहले सीजन को जीता था, लेकिन तब से वे दूसरी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं.