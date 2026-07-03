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Women’s T20 WC 2026: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच खिताबी भिड़ंत, कब-कहां देख पाएंगे लाइव? नोट कर लें डिटेल्स

Women's T20 World Cup 2026 Final: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. आइए जानते हैं कि मैच कितने बजे शुरू होगा और आप इसे कब और किस चैनल पर लाइव देख पाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: July 3, 2026 6:43:19 PM IST

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला.
इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला.


Women’s T20 World Cup 2026 Final: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. इस टूर्नामेंट की दो सबसे दिग्गज टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी, जबकि इंग्लैंड की टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया. आइए जानते हैं कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप किस चैनल पर देख पाएंगे.

बता दें कि खिताबी भिड़ंत रविवार, 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेली जाएगी. यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा. भारत में इस रोमांचक मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसकेअलावा जो फैंस अपने मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं, वे जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

टीमों का इतिहास और खिताबी रिकॉर्ड

सोफी मोलिनक्स की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक रिकॉर्ड छह बार इस खिताब को अपने नाम किया है और उनकी नजरें सातवीं ट्रॉफी पर टिकी हैं. दूसरी ओर, नैट साइवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम अपने 17 साल के सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इंग्लैंड ने साल 2009 में आयोजित इस टूर्नामेंट के पहले सीजन को जीता था, लेकिन तब से वे दूसरी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं.

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दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ी

इस अंतिम जंग के लिए दोनों देशों की टीमें स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई हैं. इंग्लैंड की टीम में हीदर नाइट, सोफी एक्लेस्टोन और ऐलिस कैप्सी जैसी शानदार खिलाड़ी शामिल हैं, जो खेल का पासा पलट सकती हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास एलिस पेरी, बेथ मूनी और एशले गार्डनर जैसी दिग्गज और विश्व स्तरीय मैच-विनर्स मौजूद हैं. दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने की उम्मीद है.

Tags: Women T20 WC 2026
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