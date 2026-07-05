Women’s T20 World Cup 2026 Final: ऑस्ट्रेलिया बनी वर्ल्ड चैंपियन, पूरे टूर्नामेंट में नहीं हारी कोई भी मैच ; इंग्लैंड को उनके घर में किया शर्मसार

Women’s T20 World Cup 2026 Final: फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया सातवीं बार चैंपियन बन गई है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेला गया. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया थी. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 150 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 153 रन बनाकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया.कंगारू टीम 7वीं बार टी20 वर्ल्ड कप जीती है.

खराब शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतक पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत कुछ नहीं रही. इंग्लैंड का पहला विकेट 7 रन के स्कोर पर गिरा. एमी जोन्स दूसरे ओवर में 6 रन बनाकर लूसी हैमिल्टन की गेंद पर आउट हो गई. वहीं इंग्लैंंड का दूसरा विकेट 32 रन के स्कोर पर गिरा जब डैनी व्याट-हॉज ने एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर बेथ मूनी को अपना कैच थमा बैठीं.

बेहद धीमी पारी

इंग्लैंड की पारी बेहद धीमी रही. पूरे मुकाबले में कभी भी इंग्लैंड 7 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकी. इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन नट साइवर-ब्रंट ने बनाया उन्होंने 53 गेेदों में 58 रन की पारी खेली. वहीं फ्रेया केम्प ने 28 गेंदों में 44 रन की पारी खेली. इंग्लैंड ने बल्लेबाजी के दौरान सिर्फ दो छक्के जड़ें. जबकि, चौकों की संख्या 13 रही.

सबसे ज्यादा विमेंस टी 20 विश्वकप टाइटल जितने वाली टीम

7 – ऑस्ट्रेलिया (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023, 2026)

1 – इंग्लैंड (2009)

1 – वेस्ट इंडीज़ (2016)

1 – न्यूज़ीलैंड (2024)

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार जीतने वाली टीमें

2009 में इंग्लैंड-W

2010 में ऑस्ट्रेलिया-W

2023 में ऑस्ट्रेलिया-W

2026 में ऑस्ट्रेलिया-W*

घरेलू वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेंस

क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973: चैंपियंस

क्रिकेट वर्ल्ड कप 1993: चैंपियंस

T20 वर्ल्ड कप 2009: चैंपियंस

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017: चैंपियंस

T20 वर्ल्ड कप 2026: रनर-अप

विमेंस टी 20 विश्व कप में घर पर इंग्लैंड का प्रर्दशन

मैच: 12

जीते: 11

हारे: 1 (2026 के फाइनल में AUS के खिलाफ)

नॉकआउट में सफलतापूर्वक चेज़ किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट

151 विमेंस T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सफलतापूर्वक चेज़ किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है, इससे पहले 2009 के सेमीफाइनल में द ओवल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 164 रन बनाए थे.विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 150 से ज़्यादा रन के नौ में से सात चेज़ 2026 में हुए हैं.

सबसे तेज़ 150 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

आज ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 150 से ज़्यादा रन बनाए, जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 150 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो 2009 के सेमीफाइनल में AUS-W के खिलाफ ENG-W (T: 164) द्वारा लिए गए 17.2 ओवर से बेहतर है.

बेथ मूनी महिला T20 WC नॉकआउट में



पारी: 10



रन: 424



औसत: 70.66



स्ट्राइक रेट: 132.91



अर्धशतक: 5



उच्चतम स्कोर: 78*

विमेंस T20 WC फाइनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (कोई भी विकेट) 120 – एच मैथ्यूज, एस टेलर (WI) बनाम AUS, कोलकाता, 2016 (पहला विकेट)

115 – ए हीली, बी मूनी (AUS) बनाम IND, मेलबर्न, 2020 (पहला विकेट)

100 – पी लिचफील्ड, बी मूनी (AUS) बनाम ENG, लॉर्ड्स, 2026 (दूसरा विकेट)*

80* – एफ केम्प, नेट साइवर-ब्रंट (ENG) बनाम AUS, लॉर्ड्स, 2026 (पांचवां विकेट)

77 – एम लैनिंग, ई विलानी (AUS) बनाम WI, कोलकाता, 2016 (दूसरा विकेट) विमेंस T20 WC एडिशन में सबसे ज़्यादा रन 302 – डैनी वायट-हॉज (ENG, 2026)

259 – बेथ मूनी (AUS, 2020)

257 – मेग लैनिंग (AUS, 2014)

246 – स्टेफनी टेलर (WI, 2016)

238 – बेथ मूनी (AUS, 2026)*

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11