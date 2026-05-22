भारत सरकार का वो फैसला, जब धोनी-रोहित-कोहली स्पॉन्सरशिप को तरस गए, लगातार घटी थी कमाई

भारतीय क्रिकेट के तीन बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी इन दिनों अपनीएडवरटाइजमेंट(स्पॉन्सरशिप) कमाई में बदलाव को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और रियल-मनी गेमिंग ऐप्स पर सख्त नियम लागू किए हैं. इसके बाद कई ऐसी कंपनियों ने अपनेएडवरटाइजमेंटअभियान या तो बंद कर दिए हैं या काफी कम कर दिए हैं.

इन ऐप्स ने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट और खेल जगत में बहुत बड़ी जगह बनाई थी. ये कंपनियाँ आईपीएल और अन्य बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारी मात्रा में एडवरटाइजमेंट करती थीं और मशहूर खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाती थीं. इससे खिलाड़ियों को खेल के अलावा भी बड़ी कमाई होती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव के कारण यह पूरा एडवरटाइजमेंट बाजार प्रभावित हुआ है.

पहले कैसे बना यह बड़ा एडवरटाइजमेंट बाजार

पहले भारत में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स का तेजी से विस्तार हुआ था. ये कंपनियां अपने तरीके से मार्केटिंग करती थीं और क्रिकेट सितारों को अपने एडवरटाइजमेंटों में शामिल करती थीं. विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम इन ब्रांड्स की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे. हालांकि, सरकार ने बाद में यह पाया किया कि ऐसे ऐप्स से युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है.