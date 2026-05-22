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भारत सरकार का वो फैसला, जब धोनी-रोहित-कोहली स्पॉन्सरशिप को तरस गए, लगातार घटी थी कमाई

भारतीय क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी की स्पॉन्सरशिप आय में हाल के समय में बदलाव देखा जा रहा है. भारत सरकार ने जब से बेटिंग एप्स पर बैन लगाया है ये कम एडवरटाइजमेंट में नजर आते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 22, 2026 4:44:38 PM IST

जब धोनी-रोहित-कोहली स्पॉन्सरशिप को तरस गए.
जब धोनी-रोहित-कोहली स्पॉन्सरशिप को तरस गए.


भारतीय क्रिकेट के तीन बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी इन दिनों अपनी एडवरटाइजमेंट (स्पॉन्सरशिप) कमाई में बदलाव को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और रियल-मनी गेमिंग ऐप्स पर सख्त नियम लागू किए हैं. इसके बाद कई ऐसी कंपनियों ने अपने एडवरटाइजमेंट अभियान या तो बंद कर दिए हैं या काफी कम कर दिए हैं.

इन ऐप्स ने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट और खेल जगत में बहुत बड़ी जगह बनाई थी. ये कंपनियाँ आईपीएल और अन्य बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारी मात्रा में एडवरटाइजमेंट करती थीं और मशहूर खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाती थीं. इससे खिलाड़ियों को खेल के अलावा भी बड़ी कमाई होती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव के कारण यह पूरा एडवरटाइजमेंट बाजार प्रभावित हुआ है.

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पहले कैसे बना यह बड़ा एडवरटाइजमेंट बाजार
पहले भारत में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स का तेजी से विस्तार हुआ था. ये कंपनियां अपने तरीके से मार्केटिंग करती थीं और क्रिकेट सितारों को अपने एडवरटाइजमेंटों में शामिल करती थीं. विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम इन ब्रांड्स की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे. हालांकि, सरकार ने बाद में यह पाया किया कि ऐसे ऐप्स से युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है.

अब ये कहां प्रचार करते दिख सकते हैं?
इसी कारण इन पर नियंत्रण के लिए नए नियम बनाए गए. अब कंपनियों को अपनी एडवरटाइजमेंट रणनीति बदलनी पड़ रही है और कई ब्रांड भारत में अपने प्रचार को सीमित कर रहे हैं. नए नियमों के बाद इन खिलाड़ियों की कुछ पुरानी स्पॉन्सरशिप डील्स तो खत्म हो चुकी है. ये तीनों ही इन एप्स के प्रमोशन से काफी कमाई करते थे. हालांकि, आने वाले समय में ये खिलाड़ी, एआई, टेक्नोलॉजी, फिटनेस और एफएमसीजी कंपनियों के साथ नए और एडवरटाइजमेंट कर सकते हैं. इससे उनका ब्रांड मूल्य और मजबूत हो सकता है.

Tags: ms dhonivirat kohli
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