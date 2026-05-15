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IPL का एक ऐसा अवॉर्ड, जिसे चौके-छक्के या विकेट लेकर नहीं जीत सकते, बस करना होगा ये काम

IPL 2026 Fair Play Award: आईपीएल में फेयर प्ले अवॉर्ड उस टीम को दिया जाता है, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेल के नियमों का पालन करती है, अंपायरों का सम्मान करती है और शानदार खेल भावना दिखाती है. आइए जानते हैं फेयर प्ले अवॉर्ड कैसे तय किया जाता है, अंपायर किस आधार पर अंक देते हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 15, 2026 5:54:57 PM IST

आईपीएल में फेयर प्ले अवॉर्ड किसे दिया जाता है.
आईपीएल में फेयर प्ले अवॉर्ड किसे दिया जाता है.


IPL 2026 Fair Play Award: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन फिलहाल भारत में खेला जा रहा है. यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है. इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी बड़े-बड़े छक्के लगाते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं. लेकिन आईपीएल सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने तक सीमित नहीं है. यह खिलाड़ियों को अच्छे व्यवहार, अनुशासन और खेल भावना का महत्व भी सिखाता है. इसी उद्देश्य से हर साल फेयर प्ले अवॉर्ड दिया जाता है.
यह अवॉर्ड उस टीम को मिलता है, जिसने पूरे टूर्नामेंट के दौरान नियमों का पालन किया हो, अंपायरों का सम्मान किया हो और विरोधी टीम के साथ अच्छा व्यवहार किया हो. आसान शब्दों में कहें तो यह सम्मान उस टीम को दिया जाता है, जिसने ईमानदारी और सम्मान के साथ क्रिकेट खेला हो. हर मैच के बाद मैदान पर मौजूद दोनों अंपायर और तीसरे अंपायर टीमों को अंक देते हैं. वे देखते हैं कि खिलाड़ी फैसलों का कितना सम्मान करते हैं, कप्तान टीम को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करता है और मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार कैसा रहता है. यानी इसमें सभी 11 प्लेयर्स का योगदान रहता है.

क्यों दिया जाता है यह अवॉर्ड?

जिस टीम के पूरे सीजन में फेयर प्ले में सबसे अधिक अंक होते हैं, वही फेयर प्ले अवॉर्ड जीतती है. यह अवॉर्ड खिलाड़ियों को सिखाता है कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता. अच्छा व्यवहार, धैर्य और दूसरों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है. इससे युवा खिलाड़ियों को सही तरीके से खेलना सीखने की प्रेरणा मिलती है. चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस जैसी कई टीमों ने यह सम्मान जीता है.

कितने मिलते हैं पैसे?

फेयर प्ले अवॉर्ड हमें बताता है कि सच्चा विजेता वही होता है, जो खेल को पूरी ईमानदारी और खेल भावना के साथ खेलता है. इसलिए आईपीएल में यह अवॉर्ड जीतना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता. बता दें कि इस अवॉर्ड को जो भी टीम जीतती है उसे प्राइज मनी के रूप में बीसीसीआई की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं. फिलहाल पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में फेयरप्ले अवॉर्ड जीतने की रेस में सबसे आगे है.

Tags: IPL 2026
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