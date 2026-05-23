IPL के अलावा किसी और टी20 लीग में क्यों नहीं खेलते भारतीय क्रिकेटर? छिपा है BCCI का बिजनेस मॉडल, समझिए कैसे

विश्व क्रिकेट में T20 लीगों का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अलावा किसी अन्य विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं मिलती. इसका मुख्य कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पॉलिसी हैं, जो खिलाड़ियों के कार्यभार, नेशनल टीम की प्राथमिकता और घरेलू क्रिकेट ढांचे को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं.

IPL दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक कमाई करने वाली क्रिकेट लीग बन चुकी है, जिससे भारतीय क्रिकेट की आर्थिक और खेल संरचना मजबूत होती है. BCCI अपने सेंट्रल अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू करता है. विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए No Objection Certificate (NOC) आवश्यक होता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को यह आमतौर पर नहीं दिया जाता. यह सिर्फ उन्हें दिया जाता जो क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना जरूरी

अगर कोई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है तो उसे टी20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं होती है. इसका उद्देश्य इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है. IPL BCCI के लिए सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है, जिसमें मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से भारी कमाई होती है. यह आय घरेलू क्रिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा खिलाड़ियों के विकास में निवेश की जाती है.

IPL के रिवेन्यू पर असर पड़ सकता है

अगर भारतीय खिलाड़ी अन्य लीगों में खेलने लगें, तो IPL की विशिष्ट पहचान और व्यावसायिक मूल्य पर असर पड़ सकता है. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसे देशों के खिलाड़ी कई विदेशी T20 लीगों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का दायरा सीमित रहता है. इससे उन्हें विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव कम मिलता है, लेकिन घरेलू क्रिकेट और IPL में प्रतिस्पर्धा का स्तर उच्च बना रहता है. BCCI का यह मॉडल भारतीय क्रिकेट को एक केंद्रीकृत और नियंत्रित ढांचा प्रदान करता है, जिससे खिलाड़ी नेशनल टीम और IPL पर केंद्रित रहते हैं.