आकाशदीप ने गुपचुप रचा ली शादी… रोहित, विराट, धोनी को क्यों नहीं बुलाया? खुद किया खुलासा

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भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बुधवार को वाराणसी में अक्षिता के साथ शादी के बंधन में बंधकर अपने जीवन की नई पारी शुरू की. शादी समारोह में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी मित्रों ने शिरकत की. शादी के बाद सामने आए एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में आकाशदीप से पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी उनके शादी समारोह में क्यों नजर नहीं आए.
इस सवाल पर आकाशदीप ने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया, जिसे सुनकर आसपास मौजूद लोग भी हंस पड़े. उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों स्टार खिलाड़ी शादी में पहुंच जाते तो बनारस में व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता. आकाशदीप का कहना था कि इन दिग्गजों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके आने की खबर मिलते ही हजारों लोग मौके पर पहुंच सकते थे. ऐसे में शादी का माहौल पूरी तरह बदल जाता था और मुश्किल खड़ी हो सकती थी.
आकाशदीप का करियर
उनका यह हल्का-फुल्का जवाब अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. क्रिकेट फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और आकाशदीप की हाजिरजवाबी की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि क्रिकेट मैदान पर भी आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से पहचान बनाई है. भारत के लिए खेले 10 टेस्ट मैचों में वह 28 विकेट हासिल कर चुके हैं. एक पारी में 6 विकेट और एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है.
आईपीएल 2026 में पूरे सीजन नहीं खेल सके
इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेला गया टेस्ट मैच उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला माना जाता है. उस मैच में उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 12 विकेट चटकाए थे और अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था. हालांकि, कमर की चोट के कारण उन्हें हाल के महीनों में क्रिकेट से दूर रहना पड़ा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए उन्हें टीम में शामिल किया था, लेकिन फिटनेस समस्या के चलते वह पूरे सीजन में अपनी सेवाएं नहीं दे सके.