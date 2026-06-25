आकाशदीप ने गुपचुप रचा ली शादी… रोहित, विराट, धोनी को क्यों नहीं बुलाया? खुद किया खुलासा

आकाशदीप का करियर

उनका यह हल्का-फुल्का जवाब अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. क्रिकेट फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और आकाशदीप की हाजिरजवाबी की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि क्रिकेट मैदान पर भी आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से पहचान बनाई है. भारत के लिए खेले 10 टेस्ट मैचों में वह 28 विकेट हासिल कर चुके हैं. एक पारी में 6 विकेट और एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है.

आईपीएल 2026 में पूरे सीजन नहीं खेल सके

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेला गया टेस्ट मैच उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला माना जाता है. उस मैच में उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 12 विकेट चटकाए थे और अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था. हालांकि, कमर की चोट के कारण उन्हें हाल के महीनों में क्रिकेट से दूर रहना पड़ा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए उन्हें टीम में शामिल किया था, लेकिन फिटनेस समस्या के चलते वह पूरे सीजन में अपनी सेवाएं नहीं दे सके.