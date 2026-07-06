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IND vs ZIM: कौन हैं यश ठाकुर और अशोक शर्मा? जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में मिला मौका, प्रभसिमरन सिंह की भी एंट्री

India Squad For Zimbabwe Series: जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को पहली बार मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 6, 2026 8:16:36 PM IST

यश ठाकुर और अशोक शर्मा की टीम इंडिया में एंट्री.
यश ठाकुर और अशोक शर्मा की टीम इंडिया में एंट्री.


Team India Squad For Zimbabwe Series: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को पहली बार नेशनल टीम में शामिल किया है. दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लगातार शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया. यह मौका दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा है.
 
यश ठाकुर विदर्भ की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अपनी तेज गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें पहले इंडिया ए टीम में जगह मिली और अब वह भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बन गए हैं. अब तक आईपीएल में 22 मैच में वह 27 विकेट चटका चुके हैं.
 
अशोक शर्मा ने भी घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया है. राजस्थान की ओर से खेलने वाले इस तेज गेंदबाज ने नई गेंद से स्विंग कराने और लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने की क्षमता दिखाई है. इंडिया ए टीम में मौका मिलने के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखी, जिसका इनाम अब उन्हें भारतीय टीम में चयन के रूप में मिला है. आईपीएल में वह अब तक 6 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं.
 

युवा खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं का भरोसा

जिम्बाब्वे दौरा दोनों युवा गेंदबाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर होगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए खिलाड़ियों को लगातार अवसर दे रहा है, ताकि टीम की तेज गेंदबाजी मजबूत हो सके. यश ठाकुर और अशोक शर्मा के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भी पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. अगर ये खिलाड़ी इस दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले समय में भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-2India vs Zimbabwe
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