Who is Saurabh Dubey: वरुण की चोट बनी मौका, विदर्भ के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबेका IPL में पदार्पण

Who is Saurabh Dubey: कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने बुधवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करो या मरो की स्थिति आ गयी. वरुण चक्रवर्ती को चोट की वजह से उन्हें इस मैच से बाहर जाना पड़ा.

इसलिए इस महामुकाबले में विदर्भ के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को आईपीएल में पदार्पण का मौका दिया. बता दें कि KKR बनाम RCB का यह मैच बारिश की वजह से एक घंटे की देरी से शुरु हुआ.

बारिश से प्रभावित हुआ मैच

मैच शुरु होने से ठीक कुछ देर पहले बारिश होने की वजह से मैदान गीला हो गया, जिस वजह से शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस एक घंटे से अधिक देरी से शुरू हुआ. निर्धारित समय से पहले पिच कवर हटा दिए गए थे, लेकिन अंपायरों द्वारा कई बार निरीक्षण किए जाने के कारण मैदान का बड़ा हिस्सा ढका ही रहा.

खेल शुरू करने की अनुमति मिलते ही, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि पिच की परिस्थितियां गेंदबाजी के लिए अनुकूल हैं, जिन्होंने इसी मैदान पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेंगलुरु के पिछले मैच में बल्लेबाजों को परेशान किया था. हालांकि, केकेआर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वरुण चक्रवर्ती की अनुपस्थिति थी. इस सीजन में कोलकाता के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक, इस मिस्ट्री स्पिनर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में पैर में चोट लगने के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया. टॉस के समय केकेआर के कप्तान अजिंक्या रहाणे ने पुष्टि की, “वरुण चक्रवर्ती हल्की चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया गया है.”

सौरभ दुबे कौन है?

सौरभ दुबे विदर्भ के बाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने 6’5″ लंबे कद से गेंद को तेजी से उछालने और नई गेंद को प्रभावी ढंग से स्विंग कराने के लिए विशेष पॉपुलर हैं. महाराष्ट्र के वर्धा के रहने वाले दुबे ने पहली बार 2019 में तब सुर्खियां बटोरीं जब वे एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे. इसके बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट में एक होनहार तेज गेंदबाज के रूप में देखा जाने लगा.

बता दें कि लिस्ट-ए क्रिकेट में, दुबे ने विदर्भ के लिए आठ मैचों में 16 विकेट लिए हैं, हालांकि सीनियर स्तर पर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. कुल मिलाकर, उन्होंने केवल 11 सीनियर मैच खेले हैं और अक्टूबर 2023 में विदर्भ के लिए खेले गए एक टी20 मैच के बाद से उन्होंने किसी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है. लंबे अंतराल के बावजूद, दुबे ने पिछले साल ऑरेंज टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए विदर्भ प्रो टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें आईपीएल की नजरों में वापस आने में मदद मिली.