वर्ल्ड कप के लिए बेच दिया घर, 500 से ज्यादा क्रिकेट मैच देखे, कौन हैं पाकिस्तान के चाचा क्रिकेट? PCB ने क्यों दिया सम्मान

भारत की तरह पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. इसी खेल के सबसे बड़े दीवानों में एक नाम है चाचा क्रिकेट का. उनका असली नाम चौधरी अब्दुल जलील है. करीब 57 साल तक वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्टेडियम में बैठकर चीयर करते रहे. अब 76 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट मैचों में जाना बंद करने का फैसला कर लिया है. चाचा क्रिकेट पहली बार साल 1969 में लाहौर में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखने पहुंचे थे.

उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. वहीं से क्रिकेट के लिए उनका प्यार शुरू हुआ. इसके बाद जब भी पाकिस्तान की टीम किसी देश में खेलने जाती, चाचा क्रिकेट वहां पहुंचने की कोशिश करते थे. उनकी सफेद लंबी दाढ़ी, हरा कुर्ता और हाथ में पाकिस्तान का झंडा उनकी पहचान बन गए थे. टीवी पर मैच देखने वाले लोग भी उन्हें आसानी से पहचान लेते थे. कहा जाता है कि 1999 के विश्व कप में इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने अपना सियालकोट वाला घर तक बेच दिया था.

क्रिकेट के लिए पूरी जिंदगी लगा दी

साल 1973 में चाचा क्रिकेट काम के सिलसिले में अबू धाबी चले गए थे. वहां नौकरी करने के बावजूद उनका क्रिकेट के प्रति जुनून कम नहीं हुआ. साल 1996 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन्हें टीम का आधिकारिक चीयरलीडर बना दिया. उन्होंने पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई समेत कई देशों में जाकर मैच देखे. माना जाता है कि वह 500 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में स्टेडियम में मौजूद रहे. खास बात यह रही कि दूसरे देशों के फैंस भी उनका सम्मान करते थे और उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते थे.

उम्र के कारण लिया बड़ा फैसला