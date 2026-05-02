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Nandani Sharma: कौन हैं नंदनी शर्मा, जिन्हें टी20 विश्व कप टीम में मिला मौका, WPL में कैसा रहा था प्रदर्शन

Nandani Sharma: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी. इस टीम में सबसे बड़ा आकर्षण युवा तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा रहीं, जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है. आइए जानते हैं वह कौन हैं?

By: Satyam Senger | Published: May 2, 2026 6:59:05 PM IST

कौन हैं नंदनी शर्मा?
कौन हैं नंदनी शर्मा?


Nandani Sharma: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी. इस टीम में सबसे बड़ा आकर्षण युवा तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा रहीं, जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है. यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा. चंडीगढ़ की 24 साल की इस तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने महिला प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था.
उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 10 मैचों में कुल 17 विकेट लिए और टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल रहीं. नंदनी ने WPL 2026 में इतिहास रचते हुए एक ही सीजन में पांच विकेट हॉल और हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव भी हासिल किया. उन्हें नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख रुपये में खरीदा था और उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. भारत को इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कठिन ग्रुप में रखा गया है.

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले से करेगी, जो एजबेस्टन (बर्मिंघम) में खेला जाएगा. इसके बाद टीम नीदरलैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेलेगी. ग्रुप स्टेज के बाकी मुकाबलों में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, जबकि आखिरी ग्रुप मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा. देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम बाजी मारती है.

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भारत महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वॉड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, राधा यादव

Tags: T20 WORLD CUP 2026
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