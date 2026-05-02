Nandani Sharma: कौन हैं नंदनी शर्मा, जिन्हें टी20 विश्व कप टीम में मिला मौका, WPL में कैसा रहा था प्रदर्शन

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले से करेगी, जो एजबेस्टन (बर्मिंघम) में खेला जाएगा. इसके बाद टीम नीदरलैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेलेगी. ग्रुप स्टेज के बाकी मुकाबलों में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, जबकि आखिरी ग्रुप मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा. देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम बाजी मारती है.
भारत महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वॉड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, राधा यादव