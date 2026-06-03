कौन हैं मनीष ओझा? जिनसे वैभव सूर्यवंशी ने ली क्रिकेट ट्रेनिंग, पटना में चलाते हैं एकेडमी, कितनी है फीस?

मनीष ओझा ने क्या कहा था?

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, वैभव को मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर भी काम किया गया. उन्हें सिखाया गया कि बड़े मैचों के दबाव में कैसे खेलना है और मुश्किल हालात में खुद को कैसे संभालना है. वैभव के स्टार बनने के बाद जेन नेक्स क्रिकेट अकादमी भी सुर्खियों में आ गई है. अब कई युवा खिलाड़ी यहां ट्रेनिंग लेने का सपना देख रहे हैं. मनीष ओझा का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ क्रिकेट सिखाना नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो बड़े स्तर पर जाकर नाम कमा सकें.

कितनी है अकादमी की फीस?

कई क्रिकेट फैंस के मन में यह भी सवाल उठता है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस एकेडमी से ट्रेनिंग ली है. उसकी फीस कितनी है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इस एकेडमी में इनरोलमेंट फीस के रूप में 10000 रुपए लिए जाते हैं. जिसमें आपको किट भी दी जाती है. इसके अलावा महीने की पीस 2500 रुपए होती है. हालांकि, फीस में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं.