कौन हैं कुगाथास मथुलन? जिसने वैभव सूर्यवंशी से लिया पंगा, टीम इंडिया के पूर्व कोच के चहीते

भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हाल ही में एक मैच के दौरान हुए विवाद के कारण चर्चा में आ गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में वैभव की बहस एक श्रीलंकाई खिलाड़ी कुगाथास मथुलन के साथ होती दिखाई दी. इसके बाद क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर कुगाथास मथुलन कौन हैं? और वह भारत के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन से क्या कनेक्शन है.

कुगाथास मथुलन श्रीलंका के एक युवा क्रिकेटर हैं. उन्होंने श्रीलंका की जूनियर और आयु वर्ग की टीमों के लिए क्रिकेट खेला है. उन्हें श्रीलंका के उभरते हुए खिलाड़ियों में गिना जाता है. मथुलन अपनी मेहनत और अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक श्रीलंका की सीनियर टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है.

वैभव सूर्यवंशी और मथुलन के बीच क्या हुआ?

एक युवा क्रिकेट मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी और कुगाथास मथुलन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी बढ़ गई और माहौल थोड़ा गर्म हो गया. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने इस घटना पर अपनी राय दी. कुछ लोगों ने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान पर शांत रहना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देता है.

गैरी कर्स्टन से क्या है संबंध?

कुगाथास मथुलन का नाम पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन से जुड़े होने के कारण भी चर्चा में है. गैरी कर्स्टन दुनिया के प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक हैं और उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रमों में काम किया है. मथुलन ऐसे क्रिकेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, जिनका संबंध गैरी कर्स्टन के क्रिकेट विकास कार्यों से बताया जाता है. यही वजह है कि वायरल वीडियो के बाद लोग उनके बारे में और अधिक जानकारी खोज रहे हैं. फिलहाल, क्रिकेट फैंस की उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी और कुगाथास मथुलन दोनों भविष्य में अपने खेल से पहचान बनाएंगे और क्रिकेट मैदान पर शानदार प्रदर्शन करेंगे.