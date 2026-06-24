Who is Jai Moondra: टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा भारत में जन्मा ये खिलाड़ी, राजस्थान में हुआ था जन्म, आयरलैंड से करेंगे डेब्यू

Who is Jai Moondra: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. 26 और 28 जून को बेलफास्ट में आयोजित मैच में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. हाल ही में आयरलैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया है, जिसमें राजस्थान में जन्मे ऑलराउंडर क्रिकेटर जय मूंदरा को भी जगह मिली है.

बता दें कि इस सीरीज में शामिल होने के साथ ही जय मूंदरा आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे एशियाई क्रिकेटर बन जायेंगे. उनसे पहले पंजाब के सिमी सिंह ने आयरलैंड के लिए डेब्यू किया था.

राजस्थान में हुआ था जय मूंदरा का जन्म

जय मूंदरा के भारत से कनेक्शन के बारे में बात करें तो उनका जन्म राजस्थान के टोंक में हुआ था. बचपन से ही उनको क्रिकेट खेलने का शौक था और उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट अकादमी भी जॉइन की थी. आज वो ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और बाद में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तथा लेफ्ट-आर्म स्पिनर बन गए. क्रिकेट आयरलैंड से हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बीच में उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था. कॉलेज के दौरान उन्होंने दोबारा तेज गेंदबाजी शुरू की.

2021 में आयरलैंड हुए शिफ्ट

2019 में जय ने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी नौकरी छोड़कर क्रिकेट को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया. 2021 में वो मास्टर्स की पढ़ाई के लिए आयरलैंड शिफ्ट हो गए, जहां पर वो डब्लिन के लेइनस्टर क्रिकेट क्लब से जुड़े और आयरलैंड के घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. 2023 में वो आयरिश सीनियर कप जीतने वाली लेइनस्टर टीम का अहम हिस्सा थे. उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें अब आयरलैंड की T20I टीम में जगह मिल गई है.

भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आयरलैंड का स्क्वाड

लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू होलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.