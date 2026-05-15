Who is Akash Singh: CSK के खिलाफ चटकाए तीन विकेट, अनूठे अंदाज में मनाया जश्न, वायरल हो रहा आकाश का सेलिब्रेशन वाला ‘नोट’

शुक्रवार रात इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए आकाश सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ अपने जश्न मनाने के अंदाज से भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

पावरप्ले के अंत से पहले और बाद में फेंके गए तीन ओवरों में आकाश ने सीएसके के शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया और हर बार विकेट लेने पर उन्होंने एक छोटा-सा नोट निकाला और उसे ऊपर लहराया.

उस नोट में क्या लिखा था?

ऑनलाइन मौजूद पैनी नजर वाले प्रशंसकों को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि उस नोट में क्या लिखा था और अंत में, एलएसजी के एक्स हैंडल और कमेंटेटर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी. बता दें कि नोट में लिखा था, “#Akkionfire – आकाश को टी20 मैच में विकेट लेना आता है.” आकाश ने मोहम्मद शमी के साथ नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली थी और हालांकि उनकी दूसरी ही गेंद पर सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाया, लेकिन उन्होंने उस ओवर में सिर्फ सात रन दिए.

A fiery start courtesy Akash 🔥 pic.twitter.com/WblbsWWI8W — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 15, 2026

तीन बल्लेबाजों को किया आउट

जब आकाश गेंदबाजी करने आए, तब मैच का चौथा ओवर चल रहा था और गायकवाड़ आउट हो गए. गायकवाड़ ने ओवर की पांचवीं गेंद को सीधे मिड-ऑन पर मारा, जहां निकोलस पूरन ने आसानी से कैच लपक लिया. यहीं से पहली बार वह नोट सामने आया. इसके बाद आकाश ने छठे ओवर में अगला विकेट लिया, जब गायकवाड़ के सलामी जोड़ीदार संजू सैमसन ने लेंथ से थोड़ी पीछे की गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में कमजोर शॉट मारकर कैच दे दिया. आकाश ने आठवें ओवर में उर्विल पटेल का विकेट झटकते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. उर्विल ने खुद सीएसके के पिछले मैच में, जो एलएसजी के खिलाफ ही था, 13 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद एक पर्ची पर संदेश लिखा हुआ दिखाया था.