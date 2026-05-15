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IPL में कौन से कैमरे इस्तेमाल होते है? इतने महंगे क्यों होते हैं, जानिए कीमत और खासियत

IPL Broadcasting Camera Price: आईपीएल मैचों में इस्तेमाल होने वाले कैमरे साधारण नहीं होते. स्पाइडर कैम, स्टंप कैम, अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा और हॉक-आई जैसी तकनीक करोड़ों रुपये की होती हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 15, 2026 5:38:40 PM IST

आईपीएल में कौन से कैमरे इस्तेमाल होते हैं.
आईपीएल में कौन से कैमरे इस्तेमाल होते हैं.


IPL Broadcasting Camera Price: आईपीएल में मैच तो आप लगातार देख रहे होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर आईपीएल मैच देखते समय गेंद का हर छोटा पल इतनी साफ़ तस्वीर में कैसे दिखाई देता है? बल्ले से गेंद लगने का टाइम, विकेट उड़ने का विजुलए, खिलाड़ी के चेहरे के भाव और मैदान के ऊपर से दिखने वाला नज़ारा यह सब खास कैमरों की मदद से संभव होता है. ये कोई नॉर्मल कैमरे नहीं होते हैं और इनकी कीमत भी लाखों, करोड़ों रुपयो में होती है. ये कैमरे बहुत ही आधुनिक और महंगे किस्म के होते हैं.

इंडियन प्रीमियर के एक मैच में आमतौर पर 30 से 40 कैमरे लगाए जाते हैं. इनकी मदद से दर्शकों को हर गेंद अलग-अलग दिशा से दिखाई जाती है. इन सभी कैमरों और तकनीकों की कुल कीमत कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. सबसे लोकप्रिय कैमरा स्पाइडर कैम है. यह कैमरा तारों के सहारे मैदान के ऊपर चलता है और ऊपर से पूरा मैदान दिखाता है. इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है. अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरे गेंद और बल्ले के संपर्क को बहुत धीमी गति में दिखाते हैं.

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कितनी होती है कीमत?

इनकी कीमत लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक होती है. विकेटों के अंदर छोटे कैमरे लगाए जाते हैं, जिन्हें स्टंप कैम कहा जाता है. ये बल्लेबाज के बहुत पास से दृश्य दिखाते हैं. एलईडी स्टंप और कैमरा प्रणाली की कीमत लगभग 25 लाख से 40 लाख रुपये तक हो सकती है. हॉक-आई कई कैमरों की मदद से गेंद की दिशा को ट्रैक करती है.

घर बैठे मिलता है मैदान वाला फील

इसी तकनीक से पता चलता है कि गेंद विकेट पर लगती या नहीं. अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली में इसका बहुत उपयोग होता है. इसी वजह से घर बैठे मैदान जैसा अनुभव मिलता है. कैनन, सोनी और निकॉन जैसी कंपनियों के पेशेवर कैमरे आईपीएल प्रसारण में उपयोग किए जाते हैं. जिसकी वजह से इमेज टीवी में साफ दिखाई देती है. ये कैमरे फोटो खींचने में भी माहिर होते हैं.

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Tags: IPL 2026
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