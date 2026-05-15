IPL में कौन से कैमरे इस्तेमाल होते है? इतने महंगे क्यों होते हैं, जानिए कीमत और खासियत

इंडियन प्रीमियर के एक मैच में आमतौर पर 30 से 40 कैमरे लगाए जाते हैं. इनकी मदद से दर्शकों को हर गेंद अलग-अलग दिशा से दिखाई जाती है. इन सभी कैमरों और तकनीकों की कुल कीमत कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. सबसे लोकप्रिय कैमरा स्पाइडर कैम है. यह कैमरा तारों के सहारे मैदान के ऊपर चलता है और ऊपर से पूरा मैदान दिखाता है. इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है. अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरे गेंद और बल्ले के संपर्क को बहुत धीमी गति में दिखाते हैं.
कितनी होती है कीमत?
घर बैठे मिलता है मैदान वाला फील
इसी तकनीक से पता चलता है कि गेंद विकेट पर लगती या नहीं. अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली में इसका बहुत उपयोग होता है. इसी वजह से घर बैठे मैदान जैसा अनुभव मिलता है. कैनन, सोनी और निकॉन जैसी कंपनियों के पेशेवर कैमरे आईपीएल प्रसारण में उपयोग किए जाते हैं. जिसकी वजह से इमेज टीवी में साफ दिखाई देती है. ये कैमरे फोटो खींचने में भी माहिर होते हैं.
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