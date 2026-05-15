IPL में कौन से कैमरे इस्तेमाल होते है? इतने महंगे क्यों होते हैं, जानिए कीमत और खासियत

कितनी होती है कीमत?

इनकी कीमत लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक होती है. विकेटों के अंदर छोटे कैमरे लगाए जाते हैं, जिन्हें स्टंप कैम कहा जाता है. ये बल्लेबाज के बहुत पास से दृश्य दिखाते हैं. एलईडी स्टंप और कैमरा प्रणाली की कीमत लगभग 25 लाख से 40 लाख रुपये तक हो सकती है. हॉक-आई कई कैमरों की मदद से गेंद की दिशा को ट्रैक करती है.

घर बैठे मिलता है मैदान वाला फील

इसी तकनीक से पता चलता है कि गेंद विकेट पर लगती या नहीं. अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली में इसका बहुत उपयोग होता है. इसी वजह से घर बैठे मैदान जैसा अनुभव मिलता है. कैनन, सोनी और निकॉन जैसी कंपनियों के पेशेवर कैमरे आईपीएल प्रसारण में उपयोग किए जाते हैं. जिसकी वजह से इमेज टीवी में साफ दिखाई देती है. ये कैमरे फोटो खींचने में भी माहिर होते हैं.

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