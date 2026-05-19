पाकिस्तानी गेंदबाज ने फेंकी बाउंसर, सीधे सचिन तेंदुलकर के नाक पर लगी, छर-छर बहने लगा खून, बोले- मैं खेलेगा…

Waqar Younis vs Sachin Tendulkar Bouncer: नई दिल्ली. जब भी भारत के महान बल्लेबाजों की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम सामने जरूर आता है. सचिन तेंदुलकर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की गिनती में गिने जाते हैं. लेकिन उन्होंने ऐसे ही दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बनाई है. इसके पीछे उनका स्ट्रगल कमाल का रहा है. एक बार साल 1989 में खेलते हुए उनके नाम में ही चोट लग गई थी और खून भी बहने लगा था. इसके बावजूद उनके मुंह से एक ही शब्द निकला था, ‘मैं खेलेगा”.

साल 1989 में भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी. उसी दौरे में एक 16 साल का लड़का पहली बार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था. उसका नाम था सचिन तेंदुलकर. उस समय पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार युनूस अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर थे. मैच के दौरान वकार यूनिस ने एक बहुत तेज बाउंसर फेंकी. गेंद सीधे सचिन के चेहरे पर लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा. मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी और दर्शक घबरा गए.

सचिन तेंदुलकर ने नहीं मानी हार

डॉक्टर तुरंत मैदान में आए और सचिन को आराम करने की सलाह दी. लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा, “मैं खेलूंगा.” इतनी कम उम्र में भी उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर सभी हैरान रह गए. चोट लगने और खून बहने के बाद भी सचिन मैदान पर डटे रहे. उन्होंने बिना डरे पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना किया.

सचिन ने दिखाया वह भविष्य खिलाड़ी बनने वाले हैं

सचिन ने उस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और सभी को दिखा दिया कि वे भविष्य के बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं. उनकी बहादुरी ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया. दर्शकों ने भी उनकी जमकर तारीफ की. उस घटना के बाद पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर की चर्चा होने लगी. लोगों ने कहा कि यह लड़का एक दिन क्रिकेट का महान खिलाड़ी बनेगा. आगे चलकर सचिन ने अपने लंबे क्रिकेट करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई. आज भी 1989 की यह घटना क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है.