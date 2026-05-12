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जब एमएस धोनी ने खोया आपा, मनीष पांडे पर चिल्ला उठे, बीच मैदान में सुनाई खरी खोटी, क्या था मामला?

MS Dhoni on Manish Pandey: एक बार महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा देखने को मिला, जब उन्होंने मनीष पांडे को फटकार लगाई. हालांकि धोनी ने नाबाद 52 और मनीष ने 79 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य हासिल कर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 12, 2026 1:12:46 PM IST

जब मैच के दौरान ही मनीष पांडे पर भड़के धोनी.
जब मैच के दौरान ही मनीष पांडे पर भड़के धोनी.


MS Dhoni on Manish Pandey: पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को क्रिकेट इतिहास के सबसे शांत खिलाड़ियों में गिना जाता है. उनके ठंडे दिमाग और संयमित स्वभाव के कारण ही उन्हें ‘कैप्टन कूल’ कहा जाता है. धोनी ने भारत को 2007  में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया. आमतौर पर वह मैदान पर अपने भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते थे, लेकिन साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टी20 मैच में उनका गुस्सा देखने को मिला.
 
उस मैच के आखिरी ओवर में धोनी के साथ मनीष पांडे बल्लेबाजी कर रहे थे. मनीष ने मिडविकेट की तरफ शॉट खेलकर एक रन लिया, जबकि धोनी दूसरा रन लेना चाहते थे. मनीष का ध्यान दूसरी ओर होने पर धोनी नाराज हो गए और उन्हें तुरंत अपनी ओर देखने के लिए कहा. यह बातचीत स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. शांत स्वभाव के लिए मशहूर धोनी का यह रूप देखकर कई फैंस हैरान रह गए.
 

धोनी ने खेली शानदार पारी

इस मुकाबले में धोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक था. उनकी पारी में चार चौके और तीन छक्के शामिल थे. आखिरी ओवर में उन्होंने 16 रन बनाकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन तक पहुंचाया.
 

मनीष पांडे की मेहनत भी नहीं आई काम

मनीष पांडे ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 48 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए. धोनी और मनीष ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 56 गेंदों में नाबाद 98 रन जोड़े. हालांकि, साउथ अफ्रीका ने 18.4 ओवर में 189 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.

Tags: mahendra singh dhonimanish pandey
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