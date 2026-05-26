कपिल देव ने नहीं की चोरी, फिर पुलिस से क्यों भाग रहे? उस जैकेट में क्या था, लंदन का वो पुराना किस्सा

कपिल देव को हो गया था एहसास

उन्हें लगा कि हो सकता है ये जैकेट किसी तरह गलत तरीके से हासिल किए गए हों. उन्होंने अपने साथी को भी सावधान रहने का इशारा किया, लेकिन हरविंदर सिंह सिक्का को वह सौदा ठीक लगा और उन्होंने उस व्यक्ति की मदद करने के इरादे से पैसे दे दिए और जैकेट खरीद ली. जैसे ही सौदा पूरा हुआ, सिक्का उस जैकेट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और बार-बार उसकी क्वालिटी की तारीफ करने लगे. लेकिन दूसरी तरफ कपिल देव के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी. उन्हें डर लगने लगा कि कहीं यह चोरी का माल हुआ तो पुलिस उन्हें भी गलत समझ सकती है.

पुलिस का डर भी सता रहा था

इसी डर के चलते कपिल देव पूरे रास्ते बेचैनी में रहे और जल्दी से जल्दी होटल वापस पहुंचने की कोशिश करते रहे. उन्होंने बाद में मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस कभी भी उन्हें रोक सकती है. इसी वजह से दोनों काफी तेज़ी से होटल की ओर लौट गए. यह पूरा वाकया एक इवेंट के दौरान साझा किया गया, जहां कपिल देव अपनी पुरानी यादें सुना रहे थे. उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को किताबों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और ज्ञान ही व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं.

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