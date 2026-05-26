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कपिल देव ने नहीं की चोरी, फिर पुलिस से क्यों भाग रहे? उस जैकेट में क्या था, लंदन का वो पुराना किस्सा

Kapil Dev Bought Stolen Jacket: कपिल देव ने एक मजेदार किस्सा सुनाया है जब उन्होंने एक जैकेट खरीद ली थी. ऐसा क्या हुआ था कि वह पुलिस से भागते हुए फिर रहे थे. क्या था वो पूरा मामला?

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 26, 2026 3:47:21 PM IST

जब कपिल देव पुलिस से भाग रहे थे.
जब कपिल देव पुलिस से भाग रहे थे.


Kapil Dev Bought Stolen Jacket: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने हाल ही में एक पुरानी जर्नी से जुड़ा हुआ मजेदार अनुभव शेयर किया है. यह किस्सा उस समय का है जब वे अपने एक मित्र और पूर्व नौसेना अधिकारी हरविंदर सिंह सिक्का (Harvinder Singh Sikka) के साथ लंदन में थे. यह घटना बड़ी ही मजेदार है जब उन्होंने चोरी का जैकेट खरीद लिया था और पुलिस से बचते फिर रहे थे. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला?

कपिल देव ने बताया कि एक दिन वे दोनों सड़क पर घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और मदद के तौर पर पैसे मांगने लगा. उसने अपनी बात को रोचक बनाते हुए कहा कि उसके पास दो चमड़े की जैकेट हैं, जिन्हें वह बेच सकता है. बातचीत आगे बढ़ी और वह व्यक्ति उन जैकेटों को काफी सस्ते दाम पर देने को तैयार हो गया. कपिल देव को शुरुआत से ही थोड़ा संदेह हुआ कि मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है. इसलिए वह पहले से ही चौंकन्ने थे.

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कपिल देव को हो गया था एहसास

उन्हें लगा कि हो सकता है ये जैकेट किसी तरह गलत तरीके से हासिल किए गए हों. उन्होंने अपने साथी को भी सावधान रहने का इशारा किया, लेकिन हरविंदर सिंह सिक्का को वह सौदा ठीक लगा और उन्होंने उस व्यक्ति की मदद करने के इरादे से पैसे दे दिए और जैकेट खरीद ली. जैसे ही सौदा पूरा हुआ, सिक्का उस जैकेट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और बार-बार उसकी क्वालिटी की तारीफ करने लगे. लेकिन दूसरी तरफ कपिल देव के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी. उन्हें डर लगने लगा कि कहीं यह चोरी का माल हुआ तो पुलिस उन्हें भी गलत समझ सकती है.

पुलिस का डर भी सता रहा था

इसी डर के चलते कपिल देव पूरे रास्ते बेचैनी में रहे और जल्दी से जल्दी होटल वापस पहुंचने की कोशिश करते रहे. उन्होंने बाद में मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस कभी भी उन्हें रोक सकती है. इसी वजह से दोनों काफी तेज़ी से होटल की ओर लौट गए. यह पूरा वाकया एक इवेंट के दौरान साझा किया गया, जहां कपिल देव अपनी पुरानी यादें सुना रहे थे. उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को किताबों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और ज्ञान ही व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं.

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Tags: Kapil Dev
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