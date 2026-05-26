कपिल देव ने नहीं की चोरी, फिर पुलिस से क्यों भाग रहे? उस जैकेट में क्या था, लंदन का वो पुराना किस्सा

कपिल देव ने बताया कि एक दिन वे दोनों सड़क पर घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और मदद के तौर पर पैसे मांगने लगा. उसने अपनी बात को रोचक बनाते हुए कहा कि उसके पास दो चमड़े की जैकेट हैं, जिन्हें वह बेच सकता है. बातचीत आगे बढ़ी और वह व्यक्ति उन जैकेटों को काफी सस्ते दाम पर देने को तैयार हो गया. कपिल देव को शुरुआत से ही थोड़ा संदेह हुआ कि मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है. इसलिए वह पहले से ही चौंकन्ने थे.
कपिल देव को हो गया था एहसास
पुलिस का डर भी सता रहा था
इसी डर के चलते कपिल देव पूरे रास्ते बेचैनी में रहे और जल्दी से जल्दी होटल वापस पहुंचने की कोशिश करते रहे. उन्होंने बाद में मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस कभी भी उन्हें रोक सकती है. इसी वजह से दोनों काफी तेज़ी से होटल की ओर लौट गए. यह पूरा वाकया एक इवेंट के दौरान साझा किया गया, जहां कपिल देव अपनी पुरानी यादें सुना रहे थे. उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को किताबों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और ज्ञान ही व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं.
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