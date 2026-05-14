Home > क्रिकेट > जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?

जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?

Shubman Gill and Ishan Kishan Video: साल 2023 की वो मजेदार घटना आपको शायद ही याद हो जब युजवेंद्र चहल, ईशान किशन और शुभमन गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था. इस वीडियो में ईशान किशन शुभमन गिल को एक कमरे में थप्पड़ मारते हुए दिखे थे.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 14, 2026 3:44:16 PM IST

जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा था थप्पड़.
जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा था थप्पड़.


Shubman Gill and Ishan Kishan Video: भारतीय टीम के कई क्रिकेटर्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. शुभमन गिल और ईशान किशन टीम में खूब मौज मस्ती करने के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल दोनों आईपीएल में व्यस्त हैं. लेकिन उनका एक पुराना वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. एक बार शुभमन गिल ने एक वीडियो डाली थी जिसमें ईशान किशन उन्हें एक कमरे में थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए थे. हालांकि, यह सब मजाकिया अंदाज में किया गया था. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला.
 
दरअसल बात है साल 2023 की. बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद गिल ने वनडे में छह मैचों के भीतर तीन शतक जड़े, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था. इसके बाद उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया. टी20 क्रिकेट में शुरुआत में शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत कर अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. मैदान के बाहर भी उनकी और ईशान की दोस्ती काफी चर्चित रहती है.
 

View this post on Instagram

You Might Be Interested In

A post shared by Ꮪhubman Gill (@shubmangill)



एमटीवी रोडीज की कॉपी की थी

इसी सीरीज के दौरान एक बार शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो साझा किया. इस वीडियो में ईशान किशन और युजवेंद्र चहल भी नजर आए. तीनों ने रियलिटी शो MTV Roadies के मशहूर ऑडिशन सीन की नकल की. वीडियो में गिल कंटेस्टेंट बने, जबकि ईशान किशन ने निखिल चिनापा की भूमिका निभाई. युजवेंद्र चहल ने रघु राम का किरदार निभाते हुए उनका डायलोग कहा. ईशान किशन ने ‘गोरिल्ला एक्ट’ की नकल की.
 

ईशान किशन ने मारा था एक थप्पड़

इसके बाद उन्होंने शुभमन गिल के साथ मजेदार अंदाज में एक्टिंग की और ईशान किशन उन्हें एक थप्पड़ भी जड़ दिया. हालांकि, यह थप्पड़ मजेदार और मजाकिया अंदाज में जड़ा गया था. किया. यह वीडियो कुछ ही समय में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लाखों फैंस ने इसे खूब पसंद किया. था इस वायरल वीडियो पर शिवम मावी, क्रुणाल पांड्या, राहुल तेवतिया और नताशा स्टेनकोविक सहित कई लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. सभी ने इस वीडियो की खूब सराहना की और हंसते हुए इमोजी शेयर किए थे.

ये भी पढ़ें:-Video: ‘किंग’ के लिए पागलपन! मैदान में जाकर पैरों में लेट गया फैन, कोहली के रिएक्शन ने जीता दिल

Tags: ishan kishanSHUBMAN GILL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?
जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?
जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?
जब ईशान किशन ने शुभमन गिल को मारा जोरदार थप्पड़, ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला?