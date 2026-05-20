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क्रिकेट मैदान पर हो जाता खून-खराबा, अगर सिक्टोरिटी वाले ना रोकते, इंजमाम उल हक का वो रौद्र रूप

1997 के सहारा कप टोरंटो में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान “आलू” घटना हुई, जिसमें पाक के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम-उल-हक फैंस की अपमानजनक बातों से गुस्सा होकर स्टैंड में चले गए थे.

By: Satyam Sengar | Published: May 20, 2026 4:20:14 PM IST

जब फैन ने इंजमाम उल हक को चिढ़ाया.
जब फैन ने इंजमाम उल हक को चिढ़ाया.


क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब क्रिकेटर्स गुस्सा हो जाते हैं. एक बार तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बैट लेकर भारतीय फैन के पीछे बैट लेकर दौड़ गया था. 1997 में टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच सहारा कप का एक क्रिकेट मैच खेला गया. यह मैच बहुत रोमांचक था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी ‘आलू घटना’ कहा जाता है. इस घटना में पाकिस्तानी बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक दर्शकों की बातों से बहुत गुस्सा हो गए.

मैच के दौरान कुछ दर्शक लगातार इंजमाम को मेगाफोन से “आलू” कहकर मजाक उड़ा रहे थे. इसका मतलब उनके शरीर को लेकर उनका अपमान करना था. बाद में यह भी पता चला कि कुछ दर्शक बहुत गलत और अपमानजनक बातें भी कह रहे थे, जो खिलाड़ियों और उनके परिवारों से जुड़ी थीं. इन बातों से मैदान का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया और इंजमाम का गुस्सा बढ़ता गया. इसके बाद वह फैंस की बदतमीजी बर्दास्त नहीं कर सके.

बल्ला लेकर स्टैंड में जाने लगे

गुस्से में इंजमाम-उल-हक अपना बल्ला लेकर स्टेडियम की दर्शक दीर्घा की तरफ चले गए. वे उस फैन को ढूंढने लगे जिसने उन्हें बार-बार परेशान किया था और आलू कहकर चिढ़ाया था. तभी सुरक्षा कर्मियों और टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. किसी भी तरह बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया. इस घटना के कारण मैच लगभग 40 मिनट तक रोकना पड़ा था और काफी देरी हुई थी. बाद में पता चला कि इंजमाम को जो चिढ़ा रहा था उनका नाम शिव कुमार है.

ICC ने लगाया बैन

इस घटना के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इंजमाम पर दो मैचों का प्रतिबंध लगाया. बाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें वापस ले लीं और मामला शांत हो गया. यह घटना क्रिकेट इतिहास की बहुत चर्चित घटनाओं में से एक बन गई. हालांकि, यह घटना हमें यह सिखाती है कि खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को खेल के नियमों और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए. खेल के मैदान में क्रिकेटर्स को गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि विरोधी टीम के फैंस अक्सर कॉमेंट पास किया करते हैं. कई भारतीय प्लेयर्स भी इस दौर से गुजर चुके हैं.

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Tags: inzamam ul haq
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