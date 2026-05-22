‘मुझे वैभव सूर्यवंशी में सचिन तेंदुलकर की झलक दिखती है…’ IPL के बीच पूर्व क्रिकेटर का बयान

: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में धमाल मचाए हुए हैं. वे सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं. वे तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी बिना डरे बड़े शॉट खेलते हैं, जबकि उनके सामने कई अनुभवी और उम्र में बड़े गेंदबाज होते हैं. आईपीएल में डेब्यू करते ही उन्होंने अपने दमदार खेल से सबको चौंका दिया. उन्होंने एक ही सीजन में दो बहुत तेज शतक लगाकर इतिहास बना दिया और खुद को एक खास खिलाड़ी साबित किया.

क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी और स्पेशलिस्ट किरण मोरे ने वैभव की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं. उन का कहना है कि जैसे सचिन ने अपने शुरुआती करियर में ही अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया था, वैसे ही वैभव भी बहुत खास खिलाड़ी हैं. लोगों का मानना है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और प्राकृतिक टैलेंट साफ दिखाई देता है.

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन

आईपीएल में वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 13 पारियों में 579 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 44.53 है और उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेज 236.32 है. उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं और 53 छक्के भी जड़े हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है.