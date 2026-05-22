‘मुझे वैभव सूर्यवंशी में सचिन तेंदुलकर की झलक दिखती है…’ IPL के बीच पूर्व क्रिकेटर का बयान

क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी और स्पेशलिस्ट किरण मोरे ने वैभव की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं. उन का कहना है कि जैसे सचिन ने अपने शुरुआती करियर में ही अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया था, वैसे ही वैभव भी बहुत खास खिलाड़ी हैं. लोगों का मानना है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और प्राकृतिक टैलेंट साफ दिखाई देता है.
आईपीएल में शानदार प्रदर्शन
आईपीएल में वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 13 पारियों में 579 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 44.53 है और उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेज 236.32 है. उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं और 53 छक्के भी जड़े हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है.
अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. वहां उन्होंने 439 रन बनाए और कई लंबे छक्के लगाए. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के लगाए, जो एक रिकॉर्ड है. टी20 और लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. हालांकि, रेड-बॉल क्रिकेट में उन्हें अभी और सुधार करने की जरूरत है.