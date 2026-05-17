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12 साल के बच्चे के साथ 100 रन की पार्टनरशिप, वैभव सूर्यवंशी से कम उम्र में कर दिखाया था बड़ा कारनामा

एरन ब्रिंडल और उनके 12 साल बेटे के बीच एक बार 100 रनों की साझेदारी हुई थी. यह एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ था. एरन ब्रिंडल पहले इंग्लैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 17, 2026 1:59:22 PM IST

एरन ब्रिंडल और उनके 12 साल बेटे के बीच एक बार 100 रनों की साझेदारी हुई थी.
एरन ब्रिंडल और उनके 12 साल बेटे के बीच एक बार 100 रनों की साझेदारी हुई थी.


वैभव सूर्यवंशी इतने छोटे उम्र में अच्छा खेलकर सभी का दिल जीत रहे हैं. लोगों को ऐसा लगता है कि इससे पहले इस उम्र में किसी भी प्लेयर ने इतना अच्छा नहीं खेला है. लेकिन इंग्लैंड की एक पूर्व क्रिकेटर एरन ब्रिंडले ने अपने 12 साल के बेटे के साथ एक बहुत ही खास क्रिकेट पल बनाया. एक 2021 में खेले गए लोकल क्रिकेट मैच में दोनों ने मिलकर 100 रनों की शानदार साझेदारी की. यह पल सिर्फ रन बनाने का नहीं था, बल्कि मां और बेटे के बीच प्यार, समझ और साथ खेलने का बढ़िया मिलन था.
 
एरन ब्रिंडल पहले इंग्लैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं. उन्हें खेल का बहुत अच्छा अनुभव है. इस मैच में उन्होंने अपने बेटे के साथ खेलते हुए उसे सिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है. उन्होंने उसे बताया कि धैर्य में रहकर कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए, सही गेंद को कैसे समझना चाहिए और किस समय रन लेना चाहिए. धीरे-धीरे दोनों ने मिलकर अच्छा खेल दिखाया और रन बनाते गए.
 

मां और बेटे की यादगार साझेदारी

जैसे-जैसे दोनों की साझेदारी आगे बढ़ती गई, दर्शन भी उत्साहित होते गए. जब उनकी साझेदारी 100 रनों तक पहुंची, तो पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी. लोग इस पल को देखकर बहुत भावुक हो गए. कई दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक यादगार अनुभव था. यह पल हमें यह सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत या हार का खेल नहीं है. यह खेल रिश्तों को मजबूत करने, एक-दूसरे से सीखने और खुशी साझा करने का भी जरिया है. 
 

युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से जुड़ाव

यह प्रेरणादायक कहानी भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से भी जोड़कर देखा जा सकता है. वैभव बहुत कम उम्र में ही अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास देखकर लोग मानते हैं कि वे भविष्य में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं. जैसे अरैन ब्रिंडल ने अपने बेटे को सिखाया और उसका साथ दिया, वैसे ही अच्छे मार्गदर्शन से वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी और आगे बढ़ सकते हैं. 

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