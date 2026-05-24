जब एक ही गेंद पर चोटिल हो गए 3 प्लेयर्स , पहले बल्लेबाज हुआ इंजर्ड, फिर, गेंदबाज, फील्डर को लगी चोट

एक गेंद और तीन खिलाड़ी घायल
घटना यहीं खत्म नहीं हुई. फील्डर ने गेंद उठाकर गेंदबाज की ओर वापस फेंकी, लेकिन उस समय गेंदबाज दूसरी तरफ देख रहा था. गेंद सीधे उसके सिर के पीछे जाकर लगी. चोट लगते ही गेंदबाज भी मैदान पर बैठ गया और दर्द से परेशान दिखाई दिया. कुछ ही सेकंड में एक ही गेंद पर तीन खिलाड़ी घायल हो गए. यह दृश्य देखकर मैदान पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में शामिल कर लिया.
सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ वीडियो
हाल ही में यह वीडियो दोबारा इंटरनेट पर वायरल हुआ है. क्रिकेट फैंस इस घटना को देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, जबकि कई इसे क्रिकेट का सबसे अनोखा पल कह रहे हैं. हालांकि किसी खिलाड़ी को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन यह घटना आज भी क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर देती है. यह वीडियो दिखाता है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ अप्रत्याशित हो सकता है.