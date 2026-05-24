जब एक ही गेंद पर चोटिल हो गए 3 प्लेयर्स , पहले बल्लेबाज हुआ इंजर्ड, फिर, गेंदबाज, फील्डर को लगी चोट

ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक लोकल क्रिकेट मैच की एक बेहद अजीब घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह घटना साल 2015 में विक्टोरियन प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई थी, जब एक ही गेंद पर तीन खिलाड़ी घायल हो गए थे. इस अनोखी घटना का वीडियो अब दोबारा इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मुकाबला फिट्जरॉय डॉनकास्टर क्रिकेट क्लब और फुट्सक्रे एजवॉटर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया था.

मैच के दौरान एक साधारण गेंद ने कुछ ही सेकंड में मैदान पर ऐसा दृश्य पैदा कर दिया, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह गए. गेंदबाज ने बल्लेबाज को एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी. बल्लेबाज ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को सही तरीके से नहीं मार पाया. गेंद सीधे नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैर पर जा लगी. तेज दर्द के कारण खिलाड़ी तुरंत मैदान पर गिर पड़ा और अपने पैर को पकड़कर बैठ गया. इसी दौरान शॉट खेलने वाला बल्लेबाज भी चोटिल हो गया. बताया गया कि शॉट लगाने के प्रयास में उसके कंधे में खिंचाव आ गया था. वह भी कुछ समय तक दर्द में दिखाई दिया.

एक गेंद और तीन खिलाड़ी घायल

घटना यहीं खत्म नहीं हुई. फील्डर ने गेंद उठाकर गेंदबाज की ओर वापस फेंकी, लेकिन उस समय गेंदबाज दूसरी तरफ देख रहा था. गेंद सीधे उसके सिर के पीछे जाकर लगी. चोट लगते ही गेंदबाज भी मैदान पर बैठ गया और दर्द से परेशान दिखाई दिया. कुछ ही सेकंड में एक ही गेंद पर तीन खिलाड़ी घायल हो गए. यह दृश्य देखकर मैदान पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में शामिल कर लिया.

सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में यह वीडियो दोबारा इंटरनेट पर वायरल हुआ है. क्रिकेट फैंस इस घटना को देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, जबकि कई इसे क्रिकेट का सबसे अनोखा पल कह रहे हैं. हालांकि किसी खिलाड़ी को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन यह घटना आज भी क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर देती है. यह वीडियो दिखाता है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ अप्रत्याशित हो सकता है.