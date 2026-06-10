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सचिन तेंदुलकर की एक सलाह, और बदल गई खिलाड़ी की सोच, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिला था मैसेज

महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स को सचिन तेंदुलकर से खास संदेश मिला था. सचिन की सलाह ने उन्हें फाइनल से पहले फोकस बनाए रखने में मदद की.

By: Satyam Sengar | Published: June 10, 2026 2:24:31 PM IST

वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिला था मैसेज.
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिला था मैसेज.


भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने खुलासा किया है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान सचिन तेंदुलकर की एक सलाह ने उन्हें जमीन से जुड़े रहने और फाइनल पर पूरा ध्यान लगाने में मदद की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार शतक लगाने के बाद उन्हें हर तरफ से तारीफ मिल रही थी, लेकिन सचिन का संदेश उनके लिए बेहद खास साबित हुआ. जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली थी. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया था.

जियोहॉटस्टार से बातचीत में जेमिमा ने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने उनके कोच प्रशांत शेट्टी को फोन कर एक खास संदेश भेजा था. सचिन ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेलना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि टीम को फाइनल भी जीतना है. उन्होंने जेमिमा को सलाह दी कि सेमीफाइनल की सफलता को पीछे छोड़कर फाइनल को एक नए मैच की तरह देखें और शून्य से शुरुआत करें. जेमिमा ने कहा कि इस सलाह ने उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने में काफी मदद की.

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फाइनल में भारत ने रचा इतिहास

सचिन की सलाह का असर भी देखने को मिला. भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में टीम की कई खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया. फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और गेंदबाजी में भी दो विकेट हासिल किए. उनके हरफनमौला खेल ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पिता के संदेश से मिली अतिरिक्त प्रेरणा

शेफाली वर्मा ने भी खुलासा किया कि फाइनल से पहले उनके पिता का एक वॉइस नोट उन्हें काफी प्रेरणा देकर गया था. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कहा था कि मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना और ऐसा प्रदर्शन करना कि लोग याद रखें कि शेफाली वर्मा ने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की. शेफाली ने कहा कि इस संदेश ने उनके अंदर अतिरिक्त जोश भर दिया. उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि परिवार और पूरी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का फैसला किया.

Tags: home-hero-pos-2Jemimah Rodriguessachin tendulkar
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