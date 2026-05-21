‘बकवास सेलेक्शन…’ अजीत अगरकर पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, कहा- मोहम्मद शमी को लेकर…

शमी ने आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में खेला था, जबकि वनडे में उनकी आखिरी उपस्थिति मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रही थी. इसके बाद से वे लगातार घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते रहे हैं और आईपीएल में भी लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. सेलेक्शन कमिटी का कहना है कि शमी को फिटनेस कारणों से टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है और फिलहाल उनकी फिटनेस केवल टी20 क्रिकेट के लिए उपयुक्त है. इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है.
वसीम जाफर ने सेलेक्टर्स के बयान को बताया गलत
पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ वसीम जाफर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सेलेक्शन कमिटी के बयान को “बकवास” बताया और कहा कि शमी ने घरेलू सीजन में 40 से ज्यादा विकेट लेकर अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित कर दी है. जाफर ने याद दिलाया कि शमी ने 2023 वनडे विश्व कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और कई मैचों में अकेले दम पर जीत दिलाई थी. उनके अनुसार शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ ऐसा रवैया उचित नहीं है.
सेलेक्शन नीति पर उठ रहे सवाल
जाफर ने यह भी कहा कि अगर सेलेक्शन कमिटी शमी को टेस्ट टीम में नहीं देखना चाहते, तो उन्हें साफ-साफ यह कहना चाहिए. बार-बार फिटनेस का कारण देना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि शमी ने रणजी ट्रॉफी में खेलकर और बंगाल को सेमीफाइनल तक पहुंचाकर अपनी मैच फिटनेस साबित की है. इस पूरे विवाद के बाद सेलेक्शन कमिटी पर दबाव बढ़ गया है कि वह स्पष्ट करे कि शमी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की भविष्य की योजना का हिस्सा हैं या नहीं.
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