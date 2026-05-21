‘बकवास सेलेक्शन…’ अजीत अगरकर पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, कहा- मोहम्मद शमी को लेकर…

नई दिल्ली. हाल में बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे, टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया. भारतीय क्रिकेट सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख अजीत अगरकर हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि वे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भविष्य को लेकर कुछ नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं. मोहम्मद शमी को आगामी अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और उसके बाद होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

शमी ने आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में खेला था, जबकि वनडे में उनकी आखिरी उपस्थिति मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रही थी. इसके बाद से वे लगातार घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते रहे हैं और आईपीएल में भी लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. सेलेक्शन कमिटी का कहना है कि शमी को फिटनेस कारणों से टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है और फिलहाल उनकी फिटनेस केवल टी20 क्रिकेट के लिए उपयुक्त है. इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है.