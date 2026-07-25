जब-जब VVS लक्ष्मण बने कोच, तब-तब टीम इंडिया ने मचाया धमाल; रिकॉर्ड देख रह जाएंगे हैरान

VVS Laxman: टीम इंडिया ने शनिवार (25 जुलाई) को हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा T20I 90 रन से जीता. इस जीत के साथ टीम ने सीरीज़ भी अपने नाम कर ली. इससे पहले, जब गौतम गंभीर हेड कोच थे, तब भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर T20I सीरीज़ हार चुकी थी. पूर्व भारतीय खिलाड़ी और नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) के हेड वीवीएस लक्ष्मण, ज़िम्बाब्वे टूर पर टीम इंडिया के साथ अंतरिम हेड कोच के तौर पर जा रहे हैं.

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम ने लक्ष्मण की कोचिंग में जीत हासिल की है; ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है. एक कोच के तौर पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने हेड कोच की गैरमौजूदगी में कई बार यह रोल निभाया है. लक्ष्मण का रिकॉर्ड देखकर आप गौतम गंभीर को ज़रूर भूल जाएंगे.

वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का रिकॉर्ड (दोनों टीमों के बीच सीरीज़)

2022 आयरलैंड के खिलाफ़ – 2-0 से जीत

2022 ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ – 3-0 से जीत

2022 न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ – 1-0 से जीत

2022 न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ – 0-1 से हार

2024 ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ – 4-1 से जीत

2024 साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ – 3-1 से जीत

2026 ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ – 2-0 की अजेय बढ़त

इसके अलावा, लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय पुरुष टीम ने 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. हालांकि, टीम इंडिया ने 2022 एशिया कप में भी खराब प्रदर्शन किया, और टूर्नामेंट के सुपर फोर से बाहर हो गई.

श्रेयस अय्यर की कप्तान के तौर पर पहली जीत

श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टी20 कप्तान बनाया गया. अय्यर ने अपने कप्तानी करियर की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ़ दो मैचों की टी20 सीरीज़ से की, जिसमें टीम इंडिया हार गई. इसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज भी हार गई. अब, अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज जीत हासिल की.