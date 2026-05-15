जब धाकड़ क्रिकेटर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया प्रेग्नेंट, फिर भाग गया विदेश, बाद में पता चला बेटी हुई है

नीना गुप्ता ने कई बार खुलकर बताया है कि उन्होंने यह फैसला पूरी समझदारी के साथ लिया था. उस समय बिना शादी के मां बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी की परवरिश अकेले की. नीना और विवियन ने शादी नहीं की, लेकिन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखा. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता अलग क्यों हुए. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विवियन रिचर्ड्स पहले से अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे.
नीना के लिए आसान नहीं था
इस वजह से वह नीना गुप्ता से शादी नहीं कर सके. नीना ने भी इस सच्चाई को समझा और रिश्ते को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया. इसके अलावा, दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे. विवियन रिचर्ड्स का क्रिकेट करियर बेहद व्यस्त था, जबकि नीना गुप्ता भारत में अपने अभिनय करियर पर ध्यान दे रही थीं. दूरी और काम की व्यस्तता के कारण इस रिश्ते को लंबे समय तक निभाना आसान नहीं था. समय के साथ दोनों ने अलग राह चुन ली, लेकिन उनकी दोस्ती और सम्मान बना रहा.
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