जब धाकड़ क्रिकेटर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया प्रेग्नेंट, फिर भाग गया विदेश, बाद में पता चला बेटी हुई है

नीना के लिए आसान नहीं था

इस वजह से वह नीना गुप्ता से शादी नहीं कर सके. नीना ने भी इस सच्चाई को समझा और रिश्ते को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया. इसके अलावा, दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे. विवियन रिचर्ड्स का क्रिकेट करियर बेहद व्यस्त था, जबकि नीना गुप्ता भारत में अपने अभिनय करियर पर ध्यान दे रही थीं. दूरी और काम की व्यस्तता के कारण इस रिश्ते को लंबे समय तक निभाना आसान नहीं था. समय के साथ दोनों ने अलग राह चुन ली, लेकिन उनकी दोस्ती और सम्मान बना रहा.

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नीना गुप्ता ने अकेले संभाली बेटी की परवरिश

नीना गुप्ता ने कई इंटरव्यू में बताया है कि मसाबा गुप्ता की परवरिश उन्होंने अकेले की. यह उनके जीवन का चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को सफल बनाया. मसाबा गुप्ता ने कई बार कहा है कि उनके अपने पिता विवियन रिचर्ड्स के साथ अच्छे संबंध हैं. इससे साफ है कि भले ही नीना और विवियन का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन परिवार के बीच सम्मान और अपनापन हमेशा बना रहा.