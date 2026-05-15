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जब धाकड़ क्रिकेटर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया प्रेग्नेंट, फिर भाग गया विदेश, बाद में पता चला बेटी हुई है

Neena Gupta Viv Richards Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की लव स्टोरी 1980 के दशक में काफी चर्चित रही. शादी न होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों और दूरी के कारण दोनों अलग हो गए, लेकिन आज भी उनके परिवार के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 15, 2026 3:56:32 PM IST

नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था.
नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था.


Neena Gupta Viv Richards Story: 1980 के दशक के आखिर में भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था. दोनों की लव स्टोरी उस दौर में सुर्खियों में रही. विवियन रिचर्ड्स पहले से शादीशुदा थे. इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के करीब आए और उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया. हालांकि, विवियन उन्हें छोड़कर अपने देश वापस चले गए थे. बाद में साल 1989 में उन्हें पता चला कि नीना को बेटी हुई है.

नीना गुप्ता ने कई बार खुलकर बताया है कि उन्होंने यह फैसला पूरी समझदारी के साथ लिया था. उस समय बिना शादी के मां बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी की परवरिश अकेले की. नीना और विवियन ने शादी नहीं की, लेकिन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखा. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता अलग क्यों हुए. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विवियन रिचर्ड्स पहले से अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे.

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नीना के लिए आसान नहीं था

इस वजह से वह नीना गुप्ता से शादी नहीं कर सके. नीना ने भी इस सच्चाई को समझा और रिश्ते को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया. इसके अलावा, दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे. विवियन रिचर्ड्स का क्रिकेट करियर बेहद व्यस्त था, जबकि नीना गुप्ता भारत में अपने अभिनय करियर पर ध्यान दे रही थीं. दूरी और काम की व्यस्तता के कारण इस रिश्ते को लंबे समय तक निभाना आसान नहीं था. समय के साथ दोनों ने अलग राह चुन ली, लेकिन उनकी दोस्ती और सम्मान बना रहा.

ये भी पढ़ें:- Emraan Hashmi की भी मां निकली ये एक्ट्रेस! एक ही फिल्म में 17 बार एक्टर को दी गंदी वाली चुम्मी; जानें कौन?

नीना गुप्ता ने अकेले संभाली बेटी की परवरिश

नीना गुप्ता ने कई इंटरव्यू में बताया है कि मसाबा गुप्ता की परवरिश उन्होंने अकेले की. यह उनके जीवन का चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को सफल बनाया. मसाबा गुप्ता ने कई बार कहा है कि उनके अपने पिता विवियन रिचर्ड्स के साथ अच्छे संबंध हैं. इससे साफ है कि भले ही नीना और विवियन का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन परिवार के बीच सम्मान और अपनापन हमेशा बना रहा.

Tags: neena guptavivian richards
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