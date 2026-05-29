Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी को देख मचल रहा वीरेंद्र सहवाग का मन, नए प्लान की तैयारी, बोल- मैं अगर चीफ सेलेक्टर होता तो…

वैभव सूर्यवंशी को देख मचल रहा वीरेंद्र सहवाग का मन, नए प्लान की तैयारी, बोल- मैं अगर चीफ सेलेक्टर होता तो…

Virender Sehwag on Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया. उन्होंने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा. वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 29, 2026 11:54:26 AM IST

वैभव सूर्यवंशी को लेकर सहवाग का बड़ा बयान.
वैभव सूर्यवंशी को लेकर सहवाग का बड़ा बयान.


Virender Sehwag on Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 12 लंबे छक्के लगाए. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला गया था. वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को मजबूत शुरुआत दिलाई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में कुल 65 छक्के लगाकर आईपीएल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे. इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना क्रिकेट जगत के लिए बेहद खास माना जा रहा है.

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वीरेंद्र सहवाग ने की जमकर तारीफ

भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की जमकर सराहना की. स्टार स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम वीडियो में सहवाग ने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी. उन्होंने कहा कि अगर वह भारतीय टीम के चयनकर्ता होते, तो तुरंत वैभव को टीम इंडिया में शामिल कर लेते. सहवाग ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक 15 साल का खिलाड़ी तोड़ देगा. उन्होंने वैभव की निडर बल्लेबाजी और आत्मविश्वास की भी प्रशंसा की.

सुरेश रैना ने बताया भविष्य का स्टार

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी वैभव की पारी को शानदार बताया. रैना ने कहा कि अगर वैभव आउट नहीं होते, तो वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी बना सकते थे. उन्होंने कहा कि मैदान के चारों तरफ छक्कों की बारिश हो रही थी और राजस्थान रॉयल्स को जबरदस्त शुरुआत मिली. रैना के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें:IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, दिग्गज गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; लिस्ट में किसने किया टॉप

Tags: Vaibhav Sooryavanshivirender sehwag
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