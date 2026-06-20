क्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे वनडे सीरीज? एक बात पर करेगा निर्भर, हार्दिक पांड्या पर भी संशय

विराट कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान दाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके साथ ही उन्हें एक टेंडन इंजरी का भी सामना करना पड़ा. फिलहाल वह लंदन में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.
हार्दिक पांड्या की राह मुश्किल
जहां विराट कोहली की वापसी की उम्मीद बढ़ रही है, वहीं हार्दिक पांड्या के इंग्लैंड दौरे पर जाने की संभावना कम नजर आ रही है. उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि चयनकर्ता उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए नहीं चुन सकते. ऐसे में टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है. हार्दिक की गैरमौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.