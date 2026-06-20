क्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे वनडे सीरीज? एक बात पर करेगा निर्भर, हार्दिक पांड्या पर भी संशय

हार्दिक पांड्या की राह मुश्किल

जहां विराट कोहली की वापसी की उम्मीद बढ़ रही है, वहीं हार्दिक पांड्या के इंग्लैंड दौरे पर जाने की संभावना कम नजर आ रही है. उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि चयनकर्ता उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए नहीं चुन सकते. ऐसे में टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है. हार्दिक की गैरमौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

रोहित शर्मा पर भी बनी हुई है नजर

दूसरी ओर, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इंग्लैंड वनडे सीरीज में खेलने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सभी तीन मुकाबले खेले, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल काफी हद तक शांत हो गए हैं. हालांकि, उनके हालिया प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है. रोहित शर्मा ने अपनी पिछली चार वनडे पारियों में केवल 99 रन बनाए हैं. ऐसे में 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए उनके प्रदर्शन और भविष्य पर लगातार नजर रखी जा रही है. भारतीय टीम आगामी बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवी खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म दोनों पर खास ध्यान दे रही है.