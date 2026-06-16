विराट कोहली की पीठ पर बैठा छोटा बच्चा कौन है? इंजरी के बीच ये क्या कर रहे किंग, मोमेंट वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हाल ही में अपने परिवार के साथ घूमते हुए नजर आए. उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. क्रिकेट से फिलहाल दूर चल रहे विराट अपने परिवार के साथ समय बिताते दिखाई दिए. चोट के कारण मैदान से बाहर रहने के बावजूद वह अपने करीबियों के साथ खुशगवार पल बिता रहे हैं.

वायरल तस्वीरों में विराट कोहली अपने बेटे अकाय को पीठ पर बैठाकर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं. हरियाली से भरे खुले माहौल में परिवार के साथ उनका यह भावुक पल फैंस को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीरों में वह काले रंग की हुडी और खाकी रंग की पैंट पहने हुए दिखाई दिए. उनके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी.

तस्वीरों के बैकग्राउंड में एक बेबी स्ट्रॉलर, कुछ स्नैक्स और गुलाबी रंग का गुब्बारा भी दिखाई दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार पिकनिक जैसे शांत माहौल का आनंद ले रहा था. क्रिकेट की व्यस्त जिंदगी से दूर विराट का यह साधारण और पारिवारिक रूप फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हैं विराट

विराट कोहली चोट के कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी गैरमौजूदगी में भारतीय टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी क्रम में नए खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिला है. खास तौर पर नंबर-3 की बल्लेबाजी पोजीशन पर कई खिलाड़ियों को अवसर दिया जा सकता है.

नंबर-3 पर हो सकता है बड़ा प्रयोग

भारत के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्कल ने बताया कि टीम इस सीरीज में नंबर-3 के स्थान पर अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका देगी. उनके अनुसार केएल राहुल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल को इस भूमिका में आजमाया जा सकता है. मोर्कल ने कहा कि आने वाले वनडे मुकाबले खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर हैं. इससे टीम भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए सही बल्लेबाजी संयोजन तैयार कर सकेगी.