‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?

अगर उन्हें हर बार अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़े, तो वह ऐसे माहौल में खेलना पसंद नहीं करेंगे. कोहली के अनुसार, भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की गारंटी कोई खिलाड़ी नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत और समर्पण की गारंटी जरूर दी जा सकती है. कोहली ने बताया कि वह 50 ओवर तक पूरे जोश के साथ फील्डिंग कर सकते हैं, विकेटों के बीच तेजी से दौड़ सकते हैं और टीम के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं. उनका मानना है कि उनकी तैयारी पूरे साल चलती है, इसलिए किसी भी सीरीज के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं.
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