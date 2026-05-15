‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?

Virat Kohli on World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह अब भी क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें क्रिकेट से उन्हें बेहद प्यार है. उनका लक्ष्य किसी को अपनी काबिलियत साबित करना नहीं, बल्कि टीम के लिए पूरी ईमानदारी से योगदान देना है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कोहली ने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वह भारतीय टीम के माहौल में पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं, तो वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे.

अगर उन्हें हर बार अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़े, तो वह ऐसे माहौल में खेलना पसंद नहीं करेंगे. कोहली के अनुसार, भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की गारंटी कोई खिलाड़ी नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत और समर्पण की गारंटी जरूर दी जा सकती है. कोहली ने बताया कि वह 50 ओवर तक पूरे जोश के साथ फील्डिंग कर सकते हैं, विकेटों के बीच तेजी से दौड़ सकते हैं और टीम के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं. उनका मानना है कि उनकी तैयारी पूरे साल चलती है, इसलिए किसी भी सीरीज के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं.

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विजय हजारे ट्रॉफी में भी दिखा वही जुनून

टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेला और शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट खेलते समय उन्हें फिर से बचपन जैसा आनंद महसूस हुआ.

2027 वर्ल्ड कप पर क्या बोले कोहली?