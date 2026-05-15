Home > क्रिकेट > ‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?

‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?

Virat Kohli on World Cup 2027: विराट कोहली ने कहा है कि वह 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं. आइए जानते हैं क्यों उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खेल के प्रति अपने प्यार और टीम इंडिया के लिए योगदान देने के लिए खेल रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 15, 2026 5:14:38 PM IST

विराट कोहली खेलना चाहते हैं वनडे विश्व कप 2027.
विराट कोहली खेलना चाहते हैं वनडे विश्व कप 2027.


Virat Kohli on World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह अब भी क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें क्रिकेट से उन्हें बेहद प्यार है. उनका लक्ष्य किसी को अपनी काबिलियत साबित करना नहीं, बल्कि टीम के लिए पूरी ईमानदारी से योगदान देना है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कोहली ने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वह भारतीय टीम के माहौल में पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं, तो वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे.

अगर उन्हें हर बार अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़े, तो वह ऐसे माहौल में खेलना पसंद नहीं करेंगे. कोहली के अनुसार, भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की गारंटी कोई खिलाड़ी नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत और समर्पण की गारंटी जरूर दी जा सकती है. कोहली ने बताया कि वह 50 ओवर तक पूरे जोश के साथ फील्डिंग कर सकते हैं, विकेटों के बीच तेजी से दौड़ सकते हैं और टीम के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं. उनका मानना है कि उनकी तैयारी पूरे साल चलती है, इसलिए किसी भी सीरीज के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं.

ये भी पढ़ें:- आखिर कौन हैं रॉबिन सिंह? जिन्होंने बीच मंझधार में छोड़ा MI का साथ, जाते-जाते कह दी ये बड़ी बात!

You Might Be Interested In

विजय हजारे ट्रॉफी में भी दिखा वही जुनून

टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेला और शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट खेलते समय उन्हें फिर से बचपन जैसा आनंद महसूस हुआ.

2027 वर्ल्ड कप पर क्या बोले कोहली?

विराट कोहली ने कहा कि 2027 में भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना उनके लिए बेहद खास होगा. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह तभी संभव है जब टीम और खिलाड़ी, दोनों को लगे कि यह साझेदारी अब भी टीम के लिए फायदेमंद है. उनका संदेश साफ है. जब तक क्रिकेट के लिए उनका प्यार और टीम के लिए योगदान बरकरार है, तब तक वे खेलते रहना चाहते हैं.

Tags: virat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026

हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है खीरा, जानिए किन...

May 15, 2026

चॉकलेट या चिप्स की क्रेविंग का राज़

May 15, 2026

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026
‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?
‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?
‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?
‘मैं वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूं, लेकिन….’ 2027 WC के लिए विराट कोहली ने रखी शर्त, क्या बोले?