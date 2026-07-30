‘सबसे कम आंका गया क्रिकेटर…’,अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट पर क्या बोले विराट कोहली, सुन दंग रह गया हर शख्स

Ajinkya Rahane Retirement: अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. 2011 से 2023 के बीच भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 ODI और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले रहाणे को उनके इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली हैं. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें बधाई दी है.

सचिन तेंदुलकर ने अपने मुंबई के दिनों को किया याद

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जब उन्होंने पहली बार मुंबई के लिए रहाणे के साथ बल्लेबाजी की, तो उन्होंने तुरंत टीम के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता को पहचान लिया. ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र करते हुए सचिन ने कहा कि रहाणे ने साबित कर दिया कि शांति आक्रामकता का उल्टा नहीं है, बल्कि इससे टीम को निडर होकर खेलने का आत्मविश्वास मिलता है.

सचिन तेंदुलकर की पोस्ट

Congratulations on a remarkable career, @ajinkyarahane88. The first time we batted together for Mumbai, I saw someone who never chased moments. They came to you because you were willing to do the hard yards for the team. That same quality defined your finest hour in Australia.… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 30, 2026

विराट कोहली ने क्या कहा?

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक खास संदेश शेयर करते हुए रहाणे को जिंक्स कहकर बधाई दी. कोहली ने लिखा कि रहाणे स्लिप में सबसे सुरक्षित हाथों वाले फील्डर और उनके पसंदीदा टेस्ट बैटिंग पार्टनर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए अद्भुत काम किया है.

चेतेश्वर पुजारा और सहवाग के खास रिएक्शन

रहाणे के लंबे समय के टीममेट, चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना सम्मान की बात है. इस बीच, पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें भारत का सबसे कम आंका गया क्रिकेटर कहा, उन्हें 2020-21 की ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ जीत का क्रेडिट दिया, और उनके शांत व्यवहार की तारीफ की.

BCCI ने भी आभार जताया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी रहाणे के अमूल्य योगदान और अनगिनत यादों के लिए आभार जताया, उनके करियर को शानदार बताया, और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.