गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू

दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे. दोनों खिलाड़ियों की बढ़ती उम्र और टीम में चल रहे बदलाव को देखते हुए यह चर्चा और तेज हो गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने भविष्य और टीम में भूमिका को लेकर सीधे बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से बातचीत की है. इससे चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने स्थिति थोड़ी मुश्किल मानी जा रही है.
टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच तालमेल जरूरी
रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम गंभीर ने टेस्ट और टी20 टीमों में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन वनडे टीम की योजनाओं में वह अब तक उतने सीधे तौर पर शामिल नहीं दिखे हैं. ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच बेहतर संवाद की जरूरत महसूस की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी ड्रेसिंग रूम में अधिक मजबूत नेतृत्व दिखाना होगा ताकि सभी खिलाड़ी टीम की भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकें.