Home > क्रिकेट > गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू

गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर सीधे बीसीसीआई अधिकारियों से बात कर रहे हैं. इससे गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 10, 2026 3:30:03 PM IST

विराट-रोहित गौतम गंभीर को नहीं दे रहे तवज्जो?
विराट-रोहित गौतम गंभीर को नहीं दे रहे तवज्जो?


भारतीय क्रिकेट टीम ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ने टीम के अंदर चल रही चर्चाओं को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सीनियर भारतीय खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर सीधे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क में हैं. बताया जा रहा है कि इन चर्चाओं में मुख्य कोच गौतम गंभीर की भूमिका फिलहाल सीमित रही है.

दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे. दोनों खिलाड़ियों की बढ़ती उम्र और टीम में चल रहे बदलाव को देखते हुए यह चर्चा और तेज हो गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने भविष्य और टीम में भूमिका को लेकर सीधे बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से बातचीत की है. इससे चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने स्थिति थोड़ी मुश्किल मानी जा रही है.

टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच तालमेल जरूरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम गंभीर ने टेस्ट और टी20 टीमों में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन वनडे टीम की योजनाओं में वह अब तक उतने सीधे तौर पर शामिल नहीं दिखे हैं. ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच बेहतर संवाद की जरूरत महसूस की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी ड्रेसिंग रूम में अधिक मजबूत नेतृत्व दिखाना होगा ताकि सभी खिलाड़ी टीम की भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकें.

You Might Be Interested In

रोहित-कोहली के भविष्य पर बनी हुई है नजर

विराट कोहली इस साल नवंबर में 38 साल के हो जाएंगे, जबकि रोहित शर्मा पहले ही 39 वर्ष के हो चुके हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप की योजना में किस तरह शामिल करता है. भारतीय क्रिकेट में रोहित और विराट का योगदान बेहद अहम रहा है. इसलिए माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट को उनके अनुभव और भविष्य की रणनीति के बीच संतुलन बनाना होगा. आने वाले 16 महीनों में गौतम गंभीर, शुभमन गिल और अजीत अगरकर के फैसले भारत के वर्ल्ड कप अभियान की दिशा तय कर सकते हैं.

Tags: rohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026
गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू
गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू
गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू
गौतम गंभीर को नहीं मिल रहा भाव? रोहित-विराट सीनियर अधिकारियों से कर रहे बात, अगरकर को भी नहीं दे रहे वैल्यू