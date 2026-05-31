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IPL 2026 Final: दर्द में भी नहीं रुके विराट कोहली, IPL 2026 फाइनल में लड़ते रहे, RCB को चैंपियन बनाकर लौटे

IPL 2026 Final Virat Kohli Inning: आईपीएल 2026 फाइनल में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गुजरात टाइटंस के खिलाफ यादगार जीत दिलाई. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोहली ने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को खिताब तक पहुंचाया.

By: Satyam Sengar | Published: May 31, 2026 11:27:47 PM IST

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में खेली शानदार पारी.
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में खेली शानदार पारी.


Virat Kohli IPL 2026 Final: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में टीम की जीत के सबसे बड़े नायक विराट कोहली रहे. उन्होंने दबाव और दर्द में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को जीत की राह दिखाई. आरसीबी ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए. टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने उन्हें बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया. जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पंड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. हालांकि, गुजरात 155 रन तक पहुंच ही गई.

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विराट कोहली ने संभाली जिम्मेदारी

156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को वेंकटेश अय्यर ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाकर टीम का रन रेट बढ़ाया. इसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच को आरसीबी की तरफ मोड़ दिया. कोहली ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया. उन्होंने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 75 रन ठोक टीम को जीत दिलाई.

बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं कोहली

जब भी गुजरात टाइटंस ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, विराट कोहली ने समझदारी भरी बल्लेबाजी से टीम को संभाल लिया. उनके अनुभव और शांत स्वभाव का फायदा आरसीबी को मिला. उन्होंने विकेट बचाकर रन बनाए और लक्ष्य को आसान बना दिया. यह पारी एक बार फिर साबित करती है कि विराट कोहली बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. उनकी मैच जिताऊ बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया.

Tags: IPL 2026virat kohli
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