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‘विराट कोहली को इंडिया पसंद नहीं, वह भारत से दूर रहना चाहते हैं…’ RCB के पूर्व स्टार का विस्फोटक बयान

इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन ने विराट कोहली के पर्सनल लाइफ और मैदान पर उनके स्वभाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि विराट मैदान के बाहर बेहद शांत और परिवार के साथ समय बिताने वाले इंसान हैं, जबकि मैदान पर वह सबसे प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों में से एक बन जाते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 4, 2026 9:04:10 PM IST

RCB के पूर्व स्टार का विस्फोटक बयान.
RCB के पूर्व स्टार का विस्फोटक बयान.


इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन ने भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली को लेकर एक दिलचस्प बात बताई है. लिविंगस्टोन ने कहा कि विराट मैदान के बाहर बेहद शांत और परिवार के साथ समय बिताने वाले इंसान हैं. उन्हें हर समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ रहना ज्यादा पसंद नहीं है. लिविंगस्टोन साल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि विराट मैदान पर और मैदान के बाहर बिल्कुल अलग इंसान नजर आते हैं.
 
उन्होंने कहा कि विराट मजाक करना पसंद करते हैं और अगर कोई उनसे मजाक में कुछ कहे तो वह भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं. लेकिन जैसे ही वह मैदान पर उतरते हैं, उनका पूरा रवैया बदल जाता है और वह जीत के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. लिविंगस्टोन के मुताबिक विराट कोहली को अपने परिवार के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है. यही वजह है कि वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ साल 2024 में लंदन शिफ्ट हो गए थे.
 

विराट लाइमलाइट वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते

 
भारत में विराट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके लिए आम लोगों की तरह कहीं भी जाना आसान नहीं होता. होटल हो, एयरपोर्ट हो या कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह बड़ी संख्या में फैंस उन्हें घेर लेते हैं. लिविंगस्टोन का मानना है कि विराट शायद ऐसी जिंदगी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, जहां हर समय कैमरे और लोगों की नजर उन पर बनी रहे.
 

मैदान पर बन जाते हैं सबसे खतरनाक खिलाड़ी

 
लिविंगस्टोन ने विराट की प्रतिस्पर्धी भावना की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मैदान पर उतरते ही विराट दुनिया के सबसे जुझारू खिलाड़ियों में बदल जाते हैं. जीत हासिल करने के लिए वह हमेशा अपना 100 प्रतिशत देते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट और मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने पिछले दो वर्षों में विराट के खेल में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई. दोनों ने विराट को और ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने की सलाह दी. इसका असर अब साफ दिखाई देता है. विराट पहले की तुलना में ज्यादा छक्के लगा रहे हैं और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी खुलकर शॉट खेल रहे हैं.

Tags: virat kohli
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