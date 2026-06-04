‘विराट कोहली को इंडिया पसंद नहीं, वह भारत से दूर रहना चाहते हैं…’ RCB के पूर्व स्टार का विस्फोटक बयान

इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन ने भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली को लेकर एक दिलचस्प बात बताई है. लिविंगस्टोन ने कहा कि विराट मैदान के बाहर बेहद शांत और परिवार के साथ समय बिताने वाले इंसान हैं. उन्हें हर समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ रहना ज्यादा पसंद नहीं है. लिविंगस्टोन साल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि विराट मैदान पर और मैदान के बाहर बिल्कुल अलग इंसान नजर आते हैं.

उन्होंने कहा कि विराट मजाक करना पसंद करते हैं और अगर कोई उनसे मजाक में कुछ कहे तो वह भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं. लेकिन जैसे ही वह मैदान पर उतरते हैं, उनका पूरा रवैया बदल जाता है और वह जीत के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. लिविंगस्टोन के मुताबिक विराट कोहली को अपने परिवार के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है. यही वजह है कि वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ साल 2024 में लंदन शिफ्ट हो गए थे.

विराट लाइमलाइट वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते

भारत में विराट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके लिए आम लोगों की तरह कहीं भी जाना आसान नहीं होता. होटल हो, एयरपोर्ट हो या कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह बड़ी संख्या में फैंस उन्हें घेर लेते हैं. लिविंगस्टोन का मानना है कि विराट शायद ऐसी जिंदगी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, जहां हर समय कैमरे और लोगों की नजर उन पर बनी रहे.

मैदान पर बन जाते हैं सबसे खतरनाक खिलाड़ी