विराट कोहली-भुवनेश्वर कुमार हाथों में हाथ डाले ये क्या कर रहे? तूफान की तरह वायरल हुआ मोमेंट, देखें वीडियो

आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. इस जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार पंजाबी अंदाज में ‘किकली’ डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों का यह मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. आरसीबी ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की.

मैच खत्म होने के बाद टीम होटल में भी जश्न का माहौल बना रहा. इसी दौरान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और भुवनेश्वर कुमार हाथ पकड़कर घूमते हुए किकली डांस कर रहे थे. वीडियो में दोनों खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं. फैंस भी इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि मैदान पर गंभीर दिखने वाले ये खिलाड़ी जश्न के समय बच्चों की तरह मस्ती करते नजर आए.





बल्ले से चमके विराट कोहली

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए और टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. फाइनल मैच में भी उन्होंने अहम योगदान दिया. विराट और वेंकटेश ने मिलकर तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 62 रनों की साझेदारी हुई, जिसने गुजरात टाइटंस पर दबाव बढ़ा दिया. इस साझेदारी के बाद आरसीबी की जीत आसान होती चली गई.

भुवनेश्वर कुमार ने गेंद से दिखाया दम

जहां विराट ने बल्ले से कमाल किया, वहीं भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पूरे सीजन में 16 मैच खेलकर 28 विकेट लिए. फाइनल में भी उन्होंने 2 विकेट हासिल किए और गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल जीत में विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार की बड़ी भूमिका रही. मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने मजेदार डांस से फैंस का दिल भी जीत लिया. यही वजह है कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.