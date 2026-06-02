विराट कोहली-भुवनेश्वर कुमार हाथों में हाथ डाले ये क्या कर रहे? तूफान की तरह वायरल हुआ मोमेंट, देखें वीडियो

मैच खत्म होने के बाद टीम होटल में भी जश्न का माहौल बना रहा. इसी दौरान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और भुवनेश्वर कुमार हाथ पकड़कर घूमते हुए किकली डांस कर रहे थे. वीडियो में दोनों खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं. फैंस भी इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि मैदान पर गंभीर दिखने वाले ये खिलाड़ी जश्न के समय बच्चों की तरह मस्ती करते नजर आए.
Virat Kohli shared this video on his Instagram Story.
– Kikli Boys 😂 pic.twitter.com/X8LyyNuwR0
— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) June 2, 2026
बल्ले से चमके विराट कोहली
आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए और टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. फाइनल मैच में भी उन्होंने अहम योगदान दिया. विराट और वेंकटेश ने मिलकर तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 62 रनों की साझेदारी हुई, जिसने गुजरात टाइटंस पर दबाव बढ़ा दिया. इस साझेदारी के बाद आरसीबी की जीत आसान होती चली गई.