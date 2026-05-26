Home > क्रिकेट > भारतीय क्रिकेटर ने अचानक क्यों लिया था संन्यास? सामने आया सच, टी20 लीग में खेलने की तैयारीपूर्व भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद लंका प्रीमिय

भारतीय क्रिकेटर ने अचानक क्यों लिया था संन्यास? सामने आया सच, टी20 लीग में खेलने की तैयारीपूर्व भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद लंका प्रीमिय

विजय शंकर ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास के कुछ ही दिनों बाद लंका प्रीमियर लीग की टीम कैंडी रॉयल्स से करार किया है. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 मैच खेले और 2019 विश्व कप में भी भाग लिया.

By: Satyam Sengar | Published: May 26, 2026 7:01:52 PM IST

विजय शंकर ने क्यों लिया था रिटायरमेंट.
विजय शंकर ने क्यों लिया था रिटायरमेंट.


पूर्व भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद लंका प्रीमियर लीग के आगामी सेशन के लिए कॉनट्रैक्ट हासिल किया है. उन्हें लंका प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज़ी कैंडी रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है. लीग ने सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर उनका वेलकम किया. विजय ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास इसलिए लिया ताकि वह दुनिया भर की टी20 लीग में खेल पाए. क्योंकि BCCI के नियम के अनुसार भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर ही कोई खिलाड़ी टी20 लीग में खेल सकता है.
विजय शंकर ने हाल ही में भावुक संदेश के साथ क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि वे अब नए अवसरों की तलाश में हैं और अधिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं. अपने करियर के इस नए चरण को उन्होंने एक नई शुरुआत के रूप में देखा है, जहां वे इंटरनेशनल अनुभव के साथ फिर से मैदान पर उतरेंगे. विजय शंकर ने भारत के लिए 12 वनडे इंटरनेशनल (ODI) और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. उन्होंने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

2019 में खेला था आखिरी मैच

उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ रहा. अपने करियर में उन्होंने 324 रन बनाए और 9 विकेट हासिल किए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 2/22 का यादगार प्रदर्शन शामिल है. इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने 1233 रन बनाए और कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया. उनका अंतिम आईपीएल मैच 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए था. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), टीम इंडिया और सभी फ्रेंचाइज़ियों के प्रति आभार व्यक्त किया.

आईपीएल में वह कई टीमों के लिए खेले

विजय शंकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के रूप में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने सीमित अवसरों में भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान दिया. 2019 विश्व कप में उनका प्रदर्शन खास रहा, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावशाली गेंदबाजी की और टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका खेल शांत स्वभाव और संतुलित प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा. आईपीएल में विजय शंकर ने कई टीमों के लिए खेलते हुए अनुभव और स्थिरता दिखाई. चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई.

Tags: Vijay Shankar
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